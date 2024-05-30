سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك اليوم الخميس 30-5-2024

ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الخميس 30-5-2024، بالبنوك العاملة في مصر، حيث سجل البنك المركزى المصرى سعر البيع للدولار اليوم 47.38 قرش للشراء، و47.25 قرش للبيع، بينما سجل سعر بيع الدولار اليوم بالأسواق 47.67 للشراء و 47.14 للبيع.

فيما سجل البنك الأهلى المصرى وبنك مصر سعر 47.35 للشراء، 47.25 جنيه للبيع، وفي بنك القاهرة سجل 47.35 للشراء، 47.25 جنيه للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 47.35 للشراء، 47.25 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

47.38 قرش للشراء

47.25 قرش للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

47.35 جنيه للشراء.

47.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

47.35 جنيه للشراء.

47.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

47.35 جنيه للشراء.

47.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

47.35 جنيه للشراء.

47.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

47.35 جنيه للشراء.

47.25 جنيه للبيع

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في أسبوعين مقابل عملات رئيسية منافسة، خلال تعاملات الخميس المبكرة، بعدما تلقت العملة دعمًا من صعود العوائد الأميركية والطلب على أصول الملاذ الآمن.

وارتفع الدولار لأعلى مستوى في أسبوعين مقابل اليورو وواصل انتعاشه من أدنى مستوى في أكثر من شهرين أمام الجنيه الإسترليني، بعد قفزة على مدار يومين بمقدار 15 نقطة أساس فوق 4.6 بالمئة لعوائد الخزانة طويلة الأجل بعد المزيد من البيانات التي تظهر قوة الاقتصاد الأمريكي وبعض عطاءات السندات التي لم تلق الإقبال المأمول.

وأثار التراجع في سوق السندات قلق المستثمرين وانخفضت الأسهم عالميا بشكل حاد هذا الأسبوع مما أدى إلى الاندفاع نحو الأصول الأكثر أمانا. ووصل مؤشر الدولار الذي يقيس العملة مقابل ست عملات رئيسية، من بينها اليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني، لأعلى مستوى منذ 14 مايو عند 105.15 الخميس، بعد ارتفاع بواقع 0.5 بالمئة في الجلسة السابقة.

وتراجع اليورو إلى 1.0796 دولار للمرة الأولى منذ 14 مايو، وهبط الإسترليني إلى 1.2696 دولار ليواصل بذلك التراجع بعد أن وصل الثلاثاء إلى 1.2801 دولار للمرة الأولى منذ 21 مارس آذار.

إلا أن الين ارتفع من أدنى مستوى في أربعة أسابيع عند 157.715 ين للدولار الذي سجله الليلة الماضية ليصل في أحدث التداولات إلى 157.505 ين للدولار.