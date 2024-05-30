الذهب يتراجع وسط ترقب لبيانات رئيسية للتضخم

سجلت أسعار الذهب العالمي، تراجعًا خلال تعاملات اليوم الخميس 30-5-2024، في ظل ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة، وسط ترقب لبيانات رئيسية للتضخم قد توفر مزيدا من المؤشرات حول خطة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة.

تحديث الأسعار

بحلول الساعة 0311 بتوقيت غرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 بالمئة إلى 2330.44 دولار للأونصة، بعدما هبط واحدا بالمئة أمس الأربعاء.

كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.5 بالمئة إلى 2328.60 دولار.

وارتفع الدولار بنسبة 0.5 بالمئة، مما يجعل المعدن النفيس المسعر به أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وانخفض الذهب بأكثر من 100 دولار منذ أن وصل إلى مستوى قياسي عند 2449.89 دولار في 20 مايو. وعادة ما يُنظر للذهب على أنه وسيلة للتحوط من التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول التي لا تدر عوائد.

ومن المقرر أن تصدر بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهي المقياس المفضل لدى البنك المركزي لقياس التضخم، غدا الجمعة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.7 بالمئة إلى 31.40 دولار وتراجع البلاتين بنسبة 0.3 بالمئة إلى 1032.25 دولار ونزل البلاديوم بنسبة 2.1 بالمئة إلى 944.75 دولار.

سعر جرام الذهب الآن:

عيار 24 يسجل 3554 جنيها.

عيار 21 يسجل 3110 جنيهات.

عيار 18 يسجل 2666 جنيها.

عيار 14 يسجل 2037 جنيها.

الجنيه الذهب 24880 جنيها.

سوق الذهب يترقب بيانات مهمة

نهاية هذا الأسبوع تصدر بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي والتي من شأنها أن تظهر توجه التضخم وبالتالي توجه الأسواق خلال الفترة القادمة.

وعند النظر إلى الدولار الأريمكي نجد أن مؤشر الدولار قد تراجع لأدنى مستوياته في أسبوع خلال جلسة الأمس، قبل أن يغير من حركته نحو الصعود واليوم يستكمل ارتفاعه الأمر الذي ساعد على انخفاض سعر الذهب.

وصدرت بيانات جديدة عن مجلس الذهب العالمي ليظهر انخفض صافي التدفقات النقدية لصناديق الاستثمار المدعومة بالذهب خلال الأسبوع المنتهي في 24 مايو بمقدار – 11.3 طن ذهب، حيث انخفضت التدفقات إلى صناديق أمريكا الشمالية بمقدار – 7.4 طن لتقود الانخفاض هذا الأسبوع.

ويأتي هذا بعد أن ارتفعت التدفقات إلى الصناديق الاستثمارية حول العالم المدعومة بالذهب خلال الأسبوع السابق بمقدار 15.2 طن ذهب.