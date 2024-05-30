المنوفية تودع أول فوج لحجاج الجمعيات في المنوفية

ودع محمد محمود جمعة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة المنوفية، ويرافقه علي سرحان مدير إدارة الجمعيات، أول فوج لحجاج بيت الله الحرام من أبناء المنوفية، وقدم التهنئة لحجاج الجمعيات الأهلية للمحافظة لعام 2024، 1445هجرة.

مغادرة الفوج الأول لحجاج بيت الله الحرام من أبناء محافظة المنوفية

وغادر أول فوج لحجاج بيت الله الحرام أرض الوطن اليوم الواحدة بعد منتصف الليل لتأدية مناسك الحج لهذا العام، وسط حالة من الفرحة بين الحجاج وأسرهم ولحظات لاتوصف من السعادة، داعين الله عز وجل ان يتقبل من الجميع.

وحث مسؤولو التضامن الاجتماعي بالمنوفية، الحجاج على الالتزام التام والدور الإيجابي لحجاج الجمعيات، والحرص على أن يكون أداء المناسك هذا العام في انضباط ونظام من أهالينا حجاج بيت الله.

وجاء ذلك تحت رعاية وتوجيهات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وأيمن عبد الموجود المدير التنفيذي للمؤسسة القومية للحج والعمرة، وبتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية.