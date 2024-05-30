تعليم المنوفية تناقش الاستعداد لإمتحانات الدبلومات الفنية

عقد محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية اليوم اجتماع موسع مع غرفة عمليات الدبلومات الفنية بديوان عام المديرية، لمناقشة الاستعدادات النهائية لامتحانات الدبلومات الفنية، وذلك بحضور جميع المعنيين وأعضاء الغرفة.

وأكد الفولي على التواصل المستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية العشر وربطها على مدار الساعة مع غرفة العمليات الرئيسية للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات، والعمل على سرعة حل أي مشكلات أو عقبات لصالح أبنائنا الطلاب.

ووجه الفولي بضرورة المتابعة اليومية للجان، والتعامل بحرص مع مظاريف الأسئلة عند تسليمها من مراكز توزيع الأسئلة والمحافظة عليها وتأمينها حتى وصولها إلى مقار اللجان، والالتزام بموعد فتح مظاريف الأسئلة، ومتابعة خروج أوراق الإجابة من مقار اللجان وتوفير التأمين اللازم لها.