البرازيل تسحب سفيرها لدى إسرائيل بسبب الحرب في غزة

سحبت البرازيل سفيرها لدى إسرائيل بعد أشهر من التوترات بين البلدين بشأن الحرب في غزة ، جاء ذلك عقب الهجوم المتكرر من جانب الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا على الحرب الإسرائيلية في غزة، والتي شبهها بالمحرقة في وقت سابق من هذا العام، الأمر الذي دفع وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى استدعاء السفير البرازيلي فريدريكو ماير لتوجيه توبيخ علني، بحسب وكالة أنباء /اسوشيتد برس/.

وفي ذلك الوقت، طلب لولا من ماير العودة إلى البرازيل. ومع ذلك، فإن الإجراء الأخير يمثل تصعيدا وخفضا للدبلوماسية، إذ لا تزال السفارة البرازيلية في إسرائيل موجودة ولكن بدون سفير في هذا المنصب.

وقالت وزارة الخارجية البرازيلية في بيان لها: "سيتم الإعلان عن أي تعيين لسفير برازيلي جديد لدى إسرائيل في الوقت المناسب. في الوقت الحالي، تواصل السفارة البرازيلية في تل أبيب العمل تحت قيادة القائم بالأعمال".

وتم نقل ماير إلى جنيف وسينضم إلى بعثة البرازيل الدائمة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى.

الرئيس التونسي: المجتمع الإنساني بدأ في الانتفاض ضد جرائم العدوان الإسرائيلي الغاشمة

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن المجتمع الإنساني بدأ في الانتفاضة ضد جرائم العدوان الإسرائيلي الغاشمة التي ترتكب كل ساعة في حق الشعب الفلسطيني لسلب منه أرضه وحقه في الحياة.

وجدد سعيد - في كلمته أمام المنتدى العربي الصيني بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم / الخميس/ - موقف بلاده الثابت والراسخ بحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مشيرا إلى تشكل نظام عالمي جديد الآن أقرب إلى العدالة، مؤكدا أن بلاده تنشد تحقيق العدل على الصعيد العالمي.

وقال سعيد إن المجتمع الإنساني بدأ اليوم يتشكل بطريقة جديدة ويتجاوز النظام الدولي القديم، مشيرا إلى أن ما نراه من مظاهرات في كافة أنحاء العالم دليل على أن هناك شيئًا جديدًا بدأ يظهر في تاريخ الإنسانية كلها.

وأشار إلى أن النظام القائم تسبب في انتشار معدلات الفقر والجهل والهجرة غير النظامية في سائر أنحاء العالم، كما أنه تسبب في عملية الاحتباس الحراري وشح المياه وتفاقم الأوضاع البيئية ما أفقد الطبيعة توازنها، معربا عن تطلعه أن تتوج أعمال "المنتدى العربي الصيني" بالنتائج التي نسعى جميعًا إلى تحقيقها، مشددا على ضرورة العمل المشترك لتوفير الحقوق الأساسي للإنسان ومن بينها الحق في الصحة والعمل والنقل والتعليم.