وكيل تعليم الغربية يتابع إمتحانات الدبلومات الفنية

قام اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، والأستاذ احمد شلبي، مدير عام التعليم الفني بمتابعة سير امتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول، للعام الدراسي 2023 / 2024، وذلك من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية.

وقد اطمأن وكيل الوزارة إلى انتظام سير الامتحانات بصورة طيبة بجميع اللجان، بالإدارات التعليمية العشر، حيث شدد على عدم التصوير داخل اللجان، وكذلك عدم اصطحاب التليفون المحمول لكلا من الطلاب والمعلمين، والتشديد على عدم دخول أي اجهزة الكترونية تساعد على الغش، مثل الساعات او السماعات أو غيرها، والتوجيه بتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحان بصورة طيبة، مع الحزم الشديد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.