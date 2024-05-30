شاهد.. هدف ميسي اليوم في مباراة إنتر ميامي وأتالانتا يونايتد

سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفًا رائعًا اليوم في مباراة إنتر ميامي و أتالانتا يونايتد والتي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وواصل البرغوث الأرجنتيني رحلة الإبداع بالدوري الأمريكي بعد تسجيله هدفاً لفريقه في المباراة التي انتهت بخسارته بنتيجة ٣-١.

وساهم ليونيل ميسي في ٢٣ هدف خلال الموسم حتى الآن بواقع تسجيل ١١ وصناعة ١٢، وتعد هذه هي المرة الثانية التي يخسر فيها ميسي مباراة سجل بها منذ مواجهة الأرجنتين والسعودية بمونديال قطر الأخير.

شاهد هدف ميسي اليوم