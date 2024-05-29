تطور مثير في مستقبل تاليسكا مع النصر السعودي

شهدت الساعات الأخيرة، تطور مثير بخصوص مستقبل البرازيلي أندرسون تاليسكا، لاعب نادي النصر السعودي، مع فريقه خلال الفترة المقبلة.

النصر يدرس العروض المقدمة لتاليسكا

وبحسب ما نشرته جريدة “اليوم” السعودية، فإن نادي النصر يدرس العروض المقدمة وسوف يقوم بتقييمها التي وصلت للبرازيلي أندرسون تاليسكا مؤخرا من أجل ضمه في الصيف القادم.

وأشارت إلى أن، ناديي فناربخشة التركي وكورينثيانز البرازيلي، يرغبان في ضم أندرسون تاليسكا هذا الصيف.

وغاب البرازيلي أندرسون تاليسكا، عن الربع الأخير من الموسم الجاري رفقة نادي النصر السعودي، بسبب إصابته بتمزق في العضلة الأمامية.

وشارك البرازيلي أندرسون تاليسكا، في 25 مباراة مع نادي النصر السعودي، سجل خلالها 25 هدفا وصنع 4 أهداف فقط.

يذكر أن، عقد البرازيلي أندرسون تاليسكا ينتهي مع نادي النصر السعودي، في يونيو من عام 2026.

يشار إلى أن، نادي النصر يستعد لمواجهة الهلال، الجمعة المقبل ضمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.