تجديد حبس فني أسنان انتحل صفة طبيب في القاهرة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجنح المختصة تجديد حبس فنى أسنان 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتزوير محررات رسمية وانتحال صفة طبيب فى القاهرة.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم له معلومات جنائية، واعترف بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وانتحال الصفة، حيث انتحل صفة طبيب أسنان على خلاف الحقيقة وممارسته للمهنة بموجب محررات مزورة قام باصطناعها واستئجاره عيادة وتجهيزها ومزاولة المهنة، وكذا قيامه بتزوير عقد بيع سيارة.

وأشارت التحقيقات إلى ضبط عدد من أختام شعار الجمهورية المقلدة المنسوبة لعدد من الجهات، وأكلاشيه، وعدد من الكارنيهات والبطاقات ورخصة قيادة وعقد بيع سيارة "مزورين"، وعدد من الأوراق المستخدمة فى أعمال التزوير، وعدد من المحررات باسم المتهم ممهورين بخاتم شعار الجمهورية المقلد، وجهاز "لاب توب" وماكينة المستخدمين فى نشاطه.

وفي سياق آخر كانت صرحت النيابة العامة بالجيزة بدفن جثمان شخص، لقي مصرعه دهسا أسفل عجلات سيارة نقل بالهرم، عقب ورود تقرير الصفة التشريحية الخاص به وعدم وجود شبهة جنائية بالحادث.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، واستمعت لأقوال شهود العيان حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات أن المتوفي منفصل عن زوجته ويعاني من حالة نفسية سيئة حيث قام بإنهاء حياته أسفل عجلات سيارة نقل أثناء مرورها في منطقة الهرم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بمصرع شخص أسفل عجلات سيارة نقل بمنطقة الهرم، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص وكشف ملابسات الواقعة.

بالانتقال والفحص، تبين أن المتوفي بالغ من العمر 35 عاما وقام بإلقاء نفسه أسفل عجلات سيارة نصف نقل بسبب مروره بحالة نفسية سيئة بسبب انفصاله عن زوجته، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة.