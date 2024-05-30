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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الجامعة العربية تثمن رعاية وزارة الإعلام الكويتية لجائزة التميز الإعلامي العربي

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية

ثمن الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية السفير أحمد رشيد خطابي، رعاية وزارة الإعلام بدولة الكويت لجائزة التميز الإعلامي العربي.

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وأعرب السفير خطابي- في بيان صادر عن الجامعة العربية اليوم/الخميس/، بمناسبة الإعلان الرسمي عن الفائزين بالجائزة التميز الإعلامي العربي، على هامش الدورة 54 لمجلس وزراء الإعلام العرب الذي انعقد في المنامة بمملكة البحرين - عن خالص الشكر الامتنان لوزارة الإعلام بدولة الكويت على رعايتها لهذه الجائزة الرفيعة تحت مظلة جامعة الدول العربية، مهنئا المؤسسات الإعلامية والشخصيات التي حظيت بالفوز والتكريم تشجيعا لما قدمته من أعمال في مجالات الإعلام المكتوب والإذاعي والتلفزيوني والرقمي.

 

وأكد خطابي أن مبادرة دولة الكويت تخصيص قيمة مالية لهذه الجائزة منذ الدورة الوزارية 52 بالرباط، أضفى عليها مغزى تحفيزيا يغني دلالاتها الرمزية العميقة في تشجيع روح الابتكار والعمل الإعلامي الهادف إلى التركيز على إكراهات التنمية المستدامة والتحديات" الجيو -سياسية" التي تفرض نفسها على المنطقة العربية، معتبرا أن موضوع الدورة لهذه السنة " الكوارث والأزمات والمخاطر" عكس تماثلا حقيقيا مع هذا الاختيار تمشيا مع نبل ومصداقية الرسالة الإعلامية.

 

وأشاد السفير خطابي بما بذلته لجنة التحكيم برئاسة الدولة الراعية من جهد متميز لتقييم الأعمال بحياد وموضوعية وأمانة وحرصها على التعاون مع قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية لإعطاء هذه الجائزة ما تستحقه من قيمة وإشعاع ولاسيما في ضوء اعتماد مجلس وزراء الإعلام العرب لنظام داخلي جديد في سياق تشجيع الجودة والتميز الإعلامي وتعزيز قدرات الإعلاميين. 

 

واعتبر أن تطبيق مقتضيات المادة الرابعة للنظام الداخلي للجنة التميز الإعلامي العربي ، لأول مرة، بشأن منح تكريم استثنائي بمثابة إشارة تضامنية قوية مع الاعلام الفلسطيني الذي برهن على قدر عال من المهنية ونكران الذات في نقل الحقائق وتنوير الرأي العام العربي والدولي بالوضع الانساني الصعب والمؤلم في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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