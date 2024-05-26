نائب رئيس جامعة القاهرة : هناك حاجة إلي استغلال أسواق الدول الأفريقية الاستهلاكية

مؤتمر البريكس وأفريقيا

أكد الدكتور أحمد رجب، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، أن البريكس يمثل حوالي 30% من مساحة اليابسة، وعدد سكانها أكثر من 42 % من سكان الأرض، ونصيب الناتج المحلي الإجمالي لدول المجموعة يتجاوز الـ 12 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

أهمية البريكس

وخلال حديثه في الجلسة الافتتاحية اليوم الأحد، قال الدكتور أحمد رجب، إن القارة الأفريقية غنية بالموارد الطبيعية فتواجد الدول في مجموعة البريكس سيفيد كثير لان الدول العشر الأعلي طلبًا علي النفط والفوسفات في العالم، مضيفًا بأن الدول الأكبر استهلاكًا للحديد علي مستوي العالم.

وأضاف نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، أن الدول الأفريقية يجب أن تستغل تواجدها في البريكس، تبدأ فى دراسة وإنشاء سوق لصناعة السيارات وزجاج ومصنع رخام وأجهزة وأسواق تجعله فريدة حول العالم، قائلًا:" هناك حاجة إلي أسواق الدول الأفريقية الاستهلاكية، ولا سيما في ظل تزايد عدد سكان القارة الأفريقية".

وأكد الدكتور أحمد رجب، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، أن مصر لعبت دورًا هامة في القارة السمراء، وتزامنًا مع الاحتفال بيوم أفريقيا ذكري تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية “الاتحاد الأفريقي”، نتذكر دائمًا دورها في تحرر القارة ودعم زعماء التحرر الوطني.

واختتم حديثه، بضرورة نضع في الأولويات عن كيفية الاستفادة من تكتل البريكس، مؤكدًا بأن دول المجموعة وفي مقدمها كل من الصين والهند، تنظر إلي القارة الأفريقية علي أنها سوق مهمة.

و افتتحت كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، اليوم الأحد، مؤتمرها السنوي تحت عنوان "البريكس وأفريقيا: الفرص والتحديات" المقرر استمراره حتى غدا الاثنين بتاريخ 27 مايو الموافق 2024، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بيوم أفريقيا.

وحضر الجلسة الافتتاحية، الأستاذ الدكتور محمد سامي عبد الصادق، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور عطية الطنطاوي، عميد الكلية، والأستاذة الدكتورة سالي فريد رئيس قسم السياسة والاقتصاد مقرر المؤتمر، والنائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل، ولفيف من الباحثين والمهتمين بالشأن الأفريقي.