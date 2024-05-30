الغرفة التجارية تبحث سبل تفعيل الفاتورة الإلكترونية بالإسماعيلية

استقبل أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية وأمين صندوق مساعد إتحاد الغرف التجارية، ابو بكر محمد نائب المدير التنفيذي للقطاع التجاري، ونورهان منصور مدير التشغيل بفروع المحافظات، ضمن وفد الشركة المصرية لخدمات التوقيع الإلكتروني « ايجيبت تراست»، لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك في مجال إصدار أدوات التوقيع والختم الإلكتروني ضمن منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية وتسجيل الشركات في هذه المنظومة طبقا لقرار وزير المالية رقم 188 لسنة 2022.

جاء ذلك في حضور وائل عبد العزيز أمين صندوق الغرفة التجارية بالإسماعيلية وأحمد سامي سليم أمين صندوق مساعد، امال محمود عضو مجلس الإدارة ورئيس مجلس سيدات الاعمال ومحمد فايق عضو مجلس الإدارة، محمد السيد مدير الغرفة ووفد ايجيبت تراست.

وخلال الاجتماع، أكد اكرم الشافعي أن التحول من الفواتير الورقية التقليدية إلى الفواتير الإلكترونية هو تغيير كبير يمكن أن يوفر للشركات الكثير من الوقت والجهد والمال.

واوضح الشافعي أن الفواتير الإلكترونية تقدم مجموعة من الفوائد التي تجعل العمليات المالية أكثر كفاءة وأقل تكلفة.

واشار ابو بكر محمد أنه من خلال تطبيق الفواتير الإلكترونية في المؤسسة، يمكن معرفة توقيت ارسال الفاتورة الإلكترونية واستلامها ووقت عرض العميل لها، كذلك توقيت الدفع.

واوضحت نورهان منصور، ان العديد من البرامج التي تدعم إدخال الفواتير رقميًا، لديها خاصية تساعد على سهولة تخصيص تلك الفواتير واعدادها بمظهر احترافي دون الحاجة إلى قضاء الوقت في تحرير جداول البيانات.

وأضاف وائل عبد العزيز أمين صندوق الغرفة التجارية بالإسماعيلية أن الأمان والخصوصية يشكلان محوراً أساسياً في أي نظام، وتشكل الفواتير الإلكترونية جزءاً لا يتجزأ من هذا العالم الرقمي.

وقال احمد سامي سليم، أمين صندوق مساعد أن التحول الرقمي ألقى بظلاله على جميع مجريات عالم الأعمال، فبات الحقيقة التي لا مفر من الوصول إليها وتنفيذها بشكل متكامل.

تابعت امال محمود عضو مجلس الإدارة ورئيس مجلس سيدات الاعمال أنه وفي غضون ذلك التنفيذ، انبثقت فكرة الفوترة الإلكترونية كنظام مستقى من آليات تكنولوجيا المعلومات المبتكرة وذلك من أجل تحويل عملية إعداد الفواتير من الإعداد اليدوي إلى صيغة إلكترونية، وأصبح لذلك الإجراء تعريف ومعطيات وآثار على المنشآت بكافة أحجامها.

كما أشار محمد فايق عضو مجلس الإدارة، إلي أنه كما تعددت أنواع الفواتير الإلكترونية و أصبح للفوترة الإلكترونية منظومة ذات أهداف بعيدة المدى، مضيفا يُفضل العديد من المستهلكين المنشغلين بشكل كبير في حياتهم اليومية، إلى التعامل مع فواتيرهم إلكترونيًا وليس بشكل ورقي، لافتا إلي أنه كلما تعددت أنواع الدفع الإلكتروني التي تقدمها الشركات، زاد رضا العملاء وولائهم للشركة.