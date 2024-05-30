وزير الري يتابع ترتيب عقد أسبوع القاهرة السابع للمياه ومؤتمر المياه الأفريقي

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من المهندس وليد حقيقى، رئيس قطاع التخطيط والرئيس التنفيذي لأسبوع القاهرة للمياه، بشأن الترتيب لعقد "أسبوع القاهرة السابع للمياه"، تحت شعار "المياه والمناخ: بناء مجتمعات مرنة"، والمقرر عقده خلال الفترة من ١٣-١٧ أكتوبر المقبل، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتزامن مع استضافة مصر لفعاليات "أسبوع المياه الأفريقي"، الذى تستضيفه مصر، بوصفها الرئيس الحالي لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو).

قال الدكتور سويلم، إن هذا الحدث البارز سيجمع الخبراء والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم لمناقشة الموضوعات الرئيسية الخمسة للمؤتمر، وهي (حوكمة المياه المشتركة من أجل التنمية المستدامة - الإدارة الاستراتيجية لموارد المياه من أجل تعزيز مرونة المجتمع - الإبتكار وتمويل الحلول المرنة لتحقيق الأمن المائي - العمل على تحسين المرونة والتكيف مع التغيرات المناخية لقطاع المياه - التخطيط وصياغة التشريعات للمجتمعات الذكية مناخيًا)، مع تعزيز محاور الأسبوع لتشتمل على عرض رؤى موحدة للقارة الأفريقية في مجال المياه مع الاستمرار في التركيز على محور "المياه والتغيرات المناخية".

وأشار الوزير إلى أنه حريص على توفير أشكال الدعم البشرى واللوجيستى كافة لمنظمى الأسبوع للخروج بالنسخة السابعة من الأسبوع على الوجه الأمثل، وبما يليق بمكانة مصر ودورها الريادى.

وأضاف، أنه فيما يتعلق بالمؤتمر العلمي للأسبوع.. فقد بلغ عدد المتقدمين بملخصات للأبحاث العلمية عدد (١٤٣) باحثًا من مختلف الجهات والمنظمات البحثية المحلية والعالمية، وقد تم قبول عدد (١١٢) ملخصًا بحثيًا منها، وقد اعقب ذلك بدء المرحلة الثانية من التقييم حيث يحق للسادة الباحثين الذين تم قبول ملخصات أبحاثهم، إما تقديم ملخص مطول، أو بحث كامل، وفى حال قبول البحث من اللجنه العلمية سيتم نشر البحث فى عدد خاص بمجلة السياسات المائية.

كما تم فتح الباب للتقديم في مسابقة "المخترعين الصغار" لطلبة المدارس، ومسابقة "عرض أطروحة الماجستير والدكتوراه خلال ٣ دقائق"، كما يجري الإعداد للمسابقات الأخرى، وهى مسابقة "أفضل مشروعات التخرج"، التى تهدف لتشجيع الإبداع بين طلبة الجامعات فى إعداد مشروعات للتخرج في مجال التنمية المستدامة، خصوصًا في قطاع المياه، ومسابقة "أفضل الممارسات للحفاظ على المياه" والمخصصة لتشجيع أفضل الممارسات الزراعية في الحفاظ على المياه واستدامة الموارد البيئية، ومسابقة "جائزة الابتكار في إدارة المياه" التي تهدف لتشجيع الوصول لحلول تطبيقية مبتكرة للتحديات التي تواجه إدارة المياه والحفاظ عليها كمورد مستدام.

يجرى الإعداد لتنظيم المعرض المقام على هامش الأسبوع الذي يقدم منصة استثنائية للمؤسسات الحكومية والخاصة لتسليط الضوء على برامجها ومنتجاتها وابتكاراتها في قطاع المياه، ويشمل المعرض مجالات حيوية كتحلية المياه والطاقة المتجددة وأحدث الحلول التكنولوجية في مجال المياه، مما يمثل فرصة مميزة للتعاون وتبادل الخبرات.

يذكر أنه يتم حاليًا تطوير المنصة المتكاملة للأسبوع التي تضم جميع الفعاليات بما يُسهل على المنظمين والمشاركين التواصل الفعال والتنسيق المشترك.