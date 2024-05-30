إرتفاع أسعار الطيور بأسواق محافظة البحيرة

شهدت أسواق الطيور ، بمدن وقري محافظة البحيرة ، صباح اليوم الخميس الموافق 30 مايو2024، إرتفاعا في الأسعار بحوالي ثلاثة جنيهات في الكيلو لبعض أنواع الطيور ، حيث تراوحت أسعار الدواجن البيضاء، مابين 99 إلي 100جنيها للكيلو الواحد، بينما تراوحت أسعار الدواجن بلدي مزارع مابين 111إلي 113جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الديوك الفلاحي مابين 133إلي 135جنيها للكيلو ، وأسعار الوراك مابين 110إلي 112 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار البانية مابين 200إلي 202جنيها للكيلو، بينما تراوحت أسعار الفصوص مابين 204إلي 205جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الشاورما مابين 204إلي205جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الهياكل مابين 50إلي 52جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الجوانح مابين 70 إلي 72جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الكبد والقوانص مابين 120 إلي 122جنيها للكيلو.

فيما سجلت أسعار الكبدة صافي مابين 130 إلي 132جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار البط الفرنساوي مابين 103 إلي 105جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الأرانب مابين 125إلي 127جنيها للكيلو .