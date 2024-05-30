الخميس 30 مايو 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

إرتفاع أسعار الطيور بأسواق محافظة البحيرة

إرتفاع أسعار الطيور
إرتفاع أسعار الطيور

شهدت أسواق الطيور ، بمدن وقري محافظة البحيرة ، صباح اليوم الخميس الموافق 30 مايو2024، إرتفاعا في الأسعار بحوالي ثلاثة جنيهات في الكيلو لبعض أنواع الطيور ، حيث تراوحت أسعار الدواجن البيضاء، مابين 99 إلي 100جنيها للكيلو الواحد، بينما تراوحت أسعار الدواجن  بلدي مزارع مابين 111إلي 113جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الديوك الفلاحي مابين 133إلي 135جنيها للكيلو ، وأسعار الوراك مابين 110إلي 112 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار البانية مابين 200إلي 202جنيها للكيلو، بينما تراوحت أسعار الفصوص مابين 204إلي 205جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الشاورما مابين 204إلي205جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الهياكل مابين 50إلي 52جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الجوانح مابين 70 إلي 72جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الكبد والقوانص مابين 120 إلي 122جنيها للكيلو.

 فيما سجلت أسعار الكبدة صافي مابين 130 إلي 132جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار البط الفرنساوي مابين 103 إلي 105جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الأرانب مابين 125إلي 127جنيها للكيلو . 

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