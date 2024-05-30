نقابة الأطباء البيطريين: لا مساس بإعانات الأعضاء والصرف يتم من اتحاد المهن الطبية

نفت النقابة العامة للأطباء البيطريين، ما تردد حول إلغاء الإعانات التي تصرف من النقابة، وأكدت النقابة أن مبدأ إلغاء الإعانات من نقابتتا غير وارد إطلاقا، ولكن نظرا للموقف المالي الحالي للنقابة، تم إعادة مراجعة بنود الصرف وتم تجميد بعض البنود عدا إعانات العلاج.

وأوضحت أنه تم صرف مبلغ ٣٧٥ ألف جنية، لصالح إعانات العلاج حتى الآن، أما بالنسبة لباقي الإعانات تم تجميدها والإكتفاء فقط بالتي تصرف من الاتحاد فقط إلى حين إيجاد موارد أخرى سريعة، وذكر مجلس النقابة أن ٧٠ % من الاشتراكات التي ترد للنقابة تذهب للإتحاد، لذلك يتولى الاتحاد صرف إعانات للأعضاء من النقابات الأربعة التي تضم الأطباء البشريين والبيطريين والصيادلة والأسنان.

وأوضحت أن النقابات الأخرى من أعضاء اتحاد المهن الطبية لا تصرف إعانات لأعضائها خارج الإعانات المقرر صرفها من الاتحاد.

وأشارت النقابة العامة للأطباء البيطريين إلى أن مجلس النقابة في قرار تجميد صرف بعض الإعانات قد أعطى مهلة ٩٠ يوم كحد أقصى لإيجاد موارد مالية، مؤكدا أنه بمجرد توفير الموارد سيتم يفتح الباب لاستقبال طلبات جديدة".

وإذا تؤكد النقابة على حرصها الشديد علي استمرار صرف الإعانات، وأنه لا مساس بإعانات الأعضاء، لكن ما تم اتخاذه من قرارات هو التأكد من صرف الإعانات لمستحقيها،

واختتمت بيانها:" فلا مجال للمزايدات على أموال اليتامى والأرامل وأصحاب المعاشات وأعضاء النقابة، مناشدة أعضائها بعدم الإندفاع وراء الشائعات التي تهدف إلى إثارة البلبلة".

