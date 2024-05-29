الواسطة أو الوقوف من الثانية صباحا الطريق الوحيد للحصول على الخبز بالدقهلية

معركة الخبز..

إذا كان لديك " واسطة " أوتعرف صاحب المخبز أو لديك القدرة على الوقوف أمام المخبز من الثانية صباح كل يوم ، ففي الحالتين فقط تستطيع الحصول على حصتك من رغيف الخبز من مخابز الدقهلية ، هذا الواقع المؤلم جعل الحصول على الخبز يمثل " كابوسا " يوميا مخيفا في محافظة من أكبر محافظات الجمهورية ، وفرت الدولة حصتها الكافية من الدقيق لكن جاءت منظومة الرقابة الضعيفة لتطيح بحق المواطنين في الحصول على رغيف الخبز المدعم ليصل جاهزا إلى جيوب أصحاب المخابز !!

واقع مختلف

حاولت مديرية التموين بمحافظة الدقهلية وكافة الإدارات التابعة لها اقناع الرأي العام بالمحافظة بأنها تلاحق أصحاب المخابز يوميا بتحرير مخالفات لهم ، وبالتالي نجاحها في توصيل حصتهم من الخبز يوميا ، لكن يكشف الواقع غير ذلك نتيجة التلاعب المستمر في حصة الدقيق ، وقيام أصحاب المخابز بتجميع البطاقات وصرفها لحسابهم .

معركة الخبز

يقول سامي محمود موظف بالتربية والتعليم ومقيم بالمنصورة بأنه يضطر إلى التوجه الثالثة صباحا ويظل يقف أمام المخبز حتى السادسة صباحا للحصول على حصته من المخبز ، مشيرا إلى أن الزحام الذي تشهده مخابز المنصورة نظرا لوجود مواطنين من قرى المراكز المجاورة يزاحمون مواطني المنصورة في الحصول على الخبز ، مشيرا إلى أنه يتوجه إلى عمله في حالة من الإرهاق البدني بسبب معركة الحصول على الخبز!!

انتهاء الحصة

ويضيف عبد الهادي المحمودي موظف بمدينة السنبلاوين بأنه يعاني الأمرين من أجل الحصول على حصته من الخبز بسبب قيام صاحب المخبز بالانتهاء من الحصة يوميا بعد ساعتين فقط من بدء العمل في المخبز ، والسؤال أين تذهب حصة الدقيق ؟

عدة ساعات

ويقول عبد الوهاب فاضل من مواطني مدينة دكرنس بأن مخابز مدينة دكرنس بالكامل تتلاعب في حصة الدقيق ، والدليل على ذلك بأن المخابز تعمل عدة ساعات ثم تتوقف بحجة قيام المخبز بالانتهاء من تصنيع الكمية بالكامل !!

حملة الفجر

وأمام القصور الواضح الذي تشهده إدارات التموين بمراكز ومدن الدقهلية في الرقابة على توزيع الخبز ، اضطر بعض رؤساء المدن في المحافظة للقيام بدور رقابي مثلما حدث من رئيس مركز ومدينة السنبلاوين حاتم قابيل الذي يقوم بحملات مستمرة على المخابز وأخرها حملة رقابية قام بها فجرا على مخابز السنبلاوين للمدينة والقرى للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وأسفرت الحملة عن تحرير عدد ٣٤ محضر مخالفة متنوعة .

الوقوف أمام المخابز بالساعات للحصول على بضعة أرغفة