الخميس 30 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الاحتلال يقتحم قريتي جلبون وفقوعة دون اعتقالات

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، قريتي جلبون وفقوعة شمال شرق جنين، وفقًا لـ"وفا".

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وأفادت مصادر أمنية ومحلية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القريتين برفقة جرافة عسكرية، وشنت حملة تفتيش واسعة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

كما نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا على الشارع الرئيس بين القريتين.

 أصيب فجر اليوم الخميس، ثلاثة شبان بشظايا رصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة شرقي نابلس.

وأفاد الناطق الإعلامي باسم الهلال الأحمر، احمد جبريل، بأن طواقم الإسعاف تعاملت مع ثلاث إصابات بشظايا رصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة، في مناطق الرأس والصدر والظهر، وجرى تقديم العلاج لها ميدانيا، فيما تم التعامل مع عدد من حالات الاختناق جراء الغاز المسيل للدموع.

وذكر مراسلنا بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية في نابلس من عدة محاور وسط مداهمة مخيم بلاطة، حيث اندلعت مواجهات في المنطقة، وجرى استهداف الشبان بواسطة صاروخ من طائرة "درون" دون وقوع إصابات.

 

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