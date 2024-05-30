الخميس 30 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل مواطنين من بيت لحم

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل مواطنين

اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الخميس، مواطنين من مخيم عايدة شمال بيت لحم وفقًا لـ"وفا".

txt

إصابة 3 شباب برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة

txt

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 جنود في شمال قطاع غزة

وأفاد مصدر أمني، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين شريف موسى رومي (33 عاما)، وأحمد عادل حجاجرة (32 عاما) بعد مداهمة منزلي عائلاتهما في المخيم.


كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، ثلاثة مواطنين من مدينة قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة وداهمت عدة أحياء واعتقلت الشقيقين يحيى ومحي الشريف نوفل بعد مداهمة منزلهما بحي النقار، والمواطن احمد حمدان بعد مداهمة منزله في المدينة

وقد أصيب فجر اليوم الخميس، ثلاثة شبان بشظايا رصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة شرقي نابلس.

وأفاد الناطق الإعلامي باسم الهلال الأحمر، احمد جبريل، بأن طواقم الإسعاف تعاملت مع ثلاث إصابات بشظايا رصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة، في مناطق الرأس والصدر والظهر، وجرى تقديم العلاج لها ميدانيا، فيما تم التعامل مع عدد من حالات الاختناق جراء الغاز المسيل للدموع.

 واقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية في نابلس من عدة محاور وسط مداهمة مخيم بلاطة، حيث اندلعت مواجهات في المنطقة، وجرى استهداف الشبان بواسطة صاروخ من طائرة "درون" دون وقوع إصابات.

مواد متعلقة

إصابة 3 شباب برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 جنود في شمال قطاع غزة

الأمم المتحدة .. كمية المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة انخفضت بنسبة 67 بالمئة

"خارجية الشيوخ": ما يحدث بالضفة الغربية والقدس أخطر من قطاع غزة (فيديو)

أستاذ علوم سياسية: حرب غزة عرت قيم أمريكا وكشفت تراجع هيمنتها

إسرائيل تواصل مناوراتها الدبلوماسية بمقترح كاذب لوقف الحرب فى غزة
الجريدة الورقية