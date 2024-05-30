الخميس 30 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

إصابة 3 شباب برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

 أصيب فجر اليوم الخميس، ثلاثة شبان بشظايا رصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة شرقي نابلس، وفقًا لـ"وفا".

txt

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 جنود في شمال قطاع غزة

txt

الأمم المتحدة .. كمية المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة انخفضت بنسبة 67 بالمئة

وأفاد الناطق الإعلامي باسم الهلال الأحمر، أحمد جبريل، بأن طواقم الإسعاف تعاملت مع ثلاث إصابات بشظايا رصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة، في مناطق الرأس والصدر والظهر، وجرى تقديم العلاج لها ميدانيا، فيما تم التعامل مع عدد من حالات الاختناق جراء الغاز المسيل للدموع.

واقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية في نابلس من عدة محاور وسط مداهمة مخيم بلاطة، حيث اندلعت مواجهات في المنطقة، وجرى استهداف الشبان بواسطة صاروخ من طائرة "درون" دون وقوع إصابات.

وقد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، ثلاثة مواطنين من مدينة قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة وداهمت عدة أحياء واعتقلت الشقيقين يحيى ومحي الشريف نوفل بعد مداهمة منزلهما بحي النقار، والمواطن أحمد حمدان بعد مداهمة منزله في المدينة.

مواد متعلقة

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 جنود في شمال قطاع غزة

الأمم المتحدة .. كمية المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة انخفضت بنسبة 67 بالمئة

"خارجية الشيوخ": ما يحدث بالضفة الغربية والقدس أخطر من قطاع غزة (فيديو)

"خارجية الشيوخ": حرب غزة أضرت بالاقتصاد وخفضت إيرادات قناة السويس 50%

غاب الضمير العالمى لإنقاذ غزة.. فحدثت «مجزرة الخيام»

إسرائيل تواصل مناوراتها الدبلوماسية بمقترح كاذب لوقف الحرب فى غزة
الجريدة الورقية