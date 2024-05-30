السيسي: منتدى التعاون سيحمل دفعة ملموسة للعلاقات مع الصين

أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي بتميز العلاقات "العربية – الصينية"، والآفاق الواسعة لتطويرها، اتصالا بالمقدرات والإمكانات المتاحة، مؤكدًا ثقته التامة في أعمال منتدى التعاون، وما سيخلص إليه من نتائج سيحمل دفعة إيجابية ملموسة للعلاقات بمختلف أوجهها.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لأعمال منتدى التعاون العربي الصيني، والذي يعقد في العاصمة بكين، بمشاركة عدد من رؤساء وقادة الدول العربية، إن العلاقات السياسية العربية الصينية تقوم على عدد من الأسس الراسخة على رأسها الحرص المتبادل على أمن واستقرار ومصالح الشعوب، ورفض الاعتداء على السيادة، ولقد مثلت تلك العلاقات، والتعاون العربي الصيني الوثيق؛ لإقرار تلك المبادئ ركيزة من ركائز الاستقرار الدولي، والعمل على إقرار العدالة فى المنظومة الدولية.

كما دعا الرئيس السيسي جميع أطراف المجتمع الدولي الفاعلة للاضطلاع بمسئولياتها الأخلاقية والقانونية لوقف الحرب الإسرائيلية الغاشمة، وطالب المجتمع الدولي بالعمل دون إبطاء على الإنفاذ الفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة لوضع حد لحالة الحصار الإسرائيلية.

وتابع: “أكرر التأكيد أنه لا يوجد سبيل للوصول إلى السلام والاستقرار الإقليمي والدولي المنشودين، إلا من خلال المعالجة الشاملة لجذور القضية الفلسطينية بالالتزام الجاد والفوري بحل الدولتين، والإقرار للفلسطينيين بحقهم المشروع في الحصول على دولتهم المستقلة”.

جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي زار، أمس الأربعاء، النصب التذكاري للجندي المجهول بميدان "تيانانمن" بالعاصمة الصينية بكين، ووضع الرئيس إكليلا من الزهور على النصب التذكاري.

واستقبل الرئيس الصيني شي جين بينج، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة الصينية بكين، ونُظمت مراسم استقبال رسمية بقصر الشعب الرئاسي، خلال استقبال الرئيس الصيني شي جين بينج، للرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء.

وعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الصيني شي جين بينج مباحثات شاملة، بالعاصمة الصينية بكين، تتناول العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية والدولية.