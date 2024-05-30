الخميس 30 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

ترامب يدرس تعيين "ماسك" مستشارًا بالبيت الأبيض

الرئيس الامريكي السابق
الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب

طرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، فكرة إمكانية منح الملياردير إيلون ماسك دورًا استشاريًا في إدارته المحتملة القادمة، وفقًا لتقرير حديث نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية.

txt

دى نيرو يدعو الأمريكيين لعدم إنتخاب ترامب لخطورته على الديمقراطية

txt

عقب محاكمة استمرت لـ8 ساعات.. النطق بالحكم على ترامب غدًا


ويأتي هذا الطرح في ظل تقارب ملحوظ بين الرجلين في الآونة الأخيرة، بعد سنوات من الخلاف والإهانات المتبادلة بينهما.

ويسعى ترامب لاستقطاب "ماسك" ودعمه في حملته الانتخابية المقبلة، إذ يتطلع إلى الاستفادة من شعبية ماسك وتأثيره الواسع، خاصة في أوساط الشباب والمهتمين بالتكنولوجيا.

من جهته، يبدو أن ماسك يرى في هذا التقارب فرصة لطرح أفكاره السياسية ومبادراته على الساحة الأمريكية.
وترى الصحيفة أن هذا التحالف الجديد بين ترامب وماسك يمثل تحولًا كبيرًا في المشهد السياسي الأمريكي، إذ يجمع بين قوة ترامب وشعبيته في أوساط قطاع كبير من الناخبين، وبين نفوذ ماسك وتأثيره في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.

ويُتوقع أن يكون لهذا التحالف تداعيات واسعة على الحملات الانتخابية المقبلة، وعلى توجهات السياسة الأمريكية بشكل عام.

في حين لم ينف المتحدث باسم حملة ترامب، براين هيوز، إمكانية منح "ماسك" دورًا في الادارة  الإدارة الجديدة المحتملة، إلا أنه أكد للصحيفة أن ترامب وحده من سيقرر "ما هو الدور الذي سيلعبه أي فرد في رئاسته".

وفي مارس الماضي، عقب لقائه مع ترامب في فلوريدا، صرح ماسك، أحد أغنى سكان العالم، بأنه لن يتبرع بأموال لصالح حملتي ترامب أو بايدن. بدلًا من ذلك، يهدف ماسك "لاستخدام نفوذه... لمساعدة هزيمة بايدن من خلال تعبئة دعم حلفاء نافذين"، وفقًا لما نقلته الصحيفة عن شخص مطلع على تفكير ماسك.

مواد متعلقة

دى نيرو يدعو الأمريكيين لعدم إنتخاب ترامب لخطورته على الديمقراطية

عقب محاكمة استمرت لـ8 ساعات.. النطق بالحكم على ترامب غدًا

ترامب من داخل محكمة نيويورك: بايدن يسعى للنيل من خصومه باستخدام القضاء

المرشح المستقل كينيدي يتهم ترامب وبايدن بانتهاك الحريات والدستور

فيلم The Apprentice يسرد تفاصيل حياة دونالد ترامب وزوجته..

تراشق لفظي حاد بين ترامب وبايدن.. تفاصيل

الجريدة الورقية