ترامب يدرس تعيين "ماسك" مستشارًا بالبيت الأبيض

طرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، فكرة إمكانية منح الملياردير إيلون ماسك دورًا استشاريًا في إدارته المحتملة القادمة، وفقًا لتقرير حديث نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية.



ويأتي هذا الطرح في ظل تقارب ملحوظ بين الرجلين في الآونة الأخيرة، بعد سنوات من الخلاف والإهانات المتبادلة بينهما.

ويسعى ترامب لاستقطاب "ماسك" ودعمه في حملته الانتخابية المقبلة، إذ يتطلع إلى الاستفادة من شعبية ماسك وتأثيره الواسع، خاصة في أوساط الشباب والمهتمين بالتكنولوجيا.

من جهته، يبدو أن ماسك يرى في هذا التقارب فرصة لطرح أفكاره السياسية ومبادراته على الساحة الأمريكية.

وترى الصحيفة أن هذا التحالف الجديد بين ترامب وماسك يمثل تحولًا كبيرًا في المشهد السياسي الأمريكي، إذ يجمع بين قوة ترامب وشعبيته في أوساط قطاع كبير من الناخبين، وبين نفوذ ماسك وتأثيره في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.

ويُتوقع أن يكون لهذا التحالف تداعيات واسعة على الحملات الانتخابية المقبلة، وعلى توجهات السياسة الأمريكية بشكل عام.

في حين لم ينف المتحدث باسم حملة ترامب، براين هيوز، إمكانية منح "ماسك" دورًا في الادارة الإدارة الجديدة المحتملة، إلا أنه أكد للصحيفة أن ترامب وحده من سيقرر "ما هو الدور الذي سيلعبه أي فرد في رئاسته".

وفي مارس الماضي، عقب لقائه مع ترامب في فلوريدا، صرح ماسك، أحد أغنى سكان العالم، بأنه لن يتبرع بأموال لصالح حملتي ترامب أو بايدن. بدلًا من ذلك، يهدف ماسك "لاستخدام نفوذه... لمساعدة هزيمة بايدن من خلال تعبئة دعم حلفاء نافذين"، وفقًا لما نقلته الصحيفة عن شخص مطلع على تفكير ماسك.