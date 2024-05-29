دى نيرو يدعو الأمريكيين لعدم إنتخاب ترامب لخطورته على الديمقراطية

قبل شهادته بمحاكمة ترامب

حضر الممثل الأمريكى الشهير روبرت دى نيرو الى مدينة نيويورك أثناء محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب من أجل دعوة الشعب الأمريكى لعدم إنتخابه مرة أخرى فى الإنتخابات الرئاسية المنتظر إنعقادها فى نوفمبر القادم.

ووقف دى نيرو خارج مبنى المحكمة وقال “لقد أتيت اليوم لأحذركم من خطر ترامب الشديد على الديمقراطية الأمريكية، حيث لن يخرج من البيت الأبيض إذا دخله مرة أخرى”، كما أعلن الممثل الشهير البالغ من العمر 80 عاما أنه يأتى ضمن حملة الرئيس الحالى جو بايدن والمنافس الديمقراطى لدونالد ترامب المرشح الجمهورى للرئاسة.

كما إنضم لدينيرو إثنان من عناصر الشرطة اللذين تصدوا للحملة المضادة لنتائج الإنتخابات والتى إقتحمت مبنى “ الكابيتول” الكونجرس الذى يضم مجلسى النواب والشيوخ، بهدف تغيير نتائج الإنتخابات عن طريق الفوضى والعنف والتى إعتبرها القضاء أولى الحوادث التى تقع بهذا الشكل مهددة للديمقراطية وحرية التعبير والإنتقال السلمى للسلطات فى الولايات المتحدة.