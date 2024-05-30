"خارجية الشيوخ": ما يحدث بالضفة الغربية والقدس أخطر من قطاع غزة (فيديو)

قال عفت السادات، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بـ مجلس الشيوخ، إن تشرذم الفصائل الفلسطينية يُساعد الاحتلال على تنفيذ مخططه، مشددًا على ضرورة اتحاد الفصائل في سلطة موحدة لإرسال رسالة للعالم بأن الشعب الفلسطيني يمتلك قوة قادرة على حكم بلده.

مخطط واضح لإنهاء القضية الفلسطينية



وأضاف وكيل لجنة العلاقات الخارجية بـ مجلس الشيوخ، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن سياسية اليمين المتطرف الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس هي الأخطر مما يحدث في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هناك مخطط واضح لإنهاء القضية الفلسطينية، وإنهاء فكرة حل الدولتين، من خلال زيادة الاستيطان بصورة مكثفة.



وتابع وكيل لجنة العلاقات الخارجية بـ مجلس الشيوخ أن العالم يشهد تحول تجاه القضية الفلسطينية، وهذا واضح من انتفاضة الجامعات الأمريكية والأوروبية لدعم القضية الفلسطينية، وعلينا أن نساعد هذه الانتفاضة من خلال الاتحاد من أجل دعم القضية الفلسطينية.

وقال الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية، إن العالم يمر بلحظة عدم استقرار كبرى على مستوى النظام الدولي والإقليمي، مشيرًا إلى أن العديد من الثوابت التي كانت مستمرة على المستوى الدولي تتغير بشكل سريع جدًا.



وتابع "كمال"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن حرب غزة كانت كاشفة لتراجع المكانة الدولية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وصعود الدور الروسي والصيني، والتنسيق بين البلدين على الساحة الدولية، وهذا الأمر ظهر جليًا في الحرب على غزة.



وأضاف أن القيم الأخلاقية للغرب إنهارت بسبب الحرب على غزة ، مشيرًا إلى أن الحرب في غزة تمر بلحظة صعبة، بعد فشل المفاوضات الخاصة بالتهدئة.

فيما قال جمال عبد الجواد، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن العالم يمر بمرحلة اضطراب سياسي كبرى، مشيرًا إلى أن الكثير من المسلمات الدولية أصبحت غير موجودة أو مُعرضة للتهديد مثل قضية حرية الملاحة في البحار، حيث نشهد الآن تعريض الملاحة الدولية للخطر، ولا يستطيع أحد أن يغير هذا الأمر، وهذا تغير كبير جدًا.



ولفت، إلى أن إيران لديها برنامج سياسي خاص، وتنفذه بأدوات غير تقليدية مثل تعطيل الملاحة في البحر الأحمر، والأذرع العسكرية في لبنان والعراق واليمن، وقادرة على تحمل جميع الضغوط الامريكية ولا تتوقف، والاستمرار في تطوير البرنامج النووي، وأصبحت قريبة جدًا من تخصيبب اليورانيوم اللازم لتصنيع القنبلة النووية.