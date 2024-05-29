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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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أستاذ علوم سياسية: حرب غزة عرت قيم أمريكا وكشفت تراجع هيمنتها

الدكتور محمد كمال،
الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية

قال الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية، إن العالم يمر بلحظة عدم استقرار كبرى على مستوى النظام الدولي والإقليمي، مشيرًا إلى أن العديد من الثوابت التي كانت مستمرة على المستوى الدولي تتغير بشكل سريع جدًا. 

وتابع "كمال"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن حرب غزة كانت كاشفة لتراجع المكانة الدولية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وصعود الدور الروسي والصيني، والتنسيق بين البلدين على الساحة الدولية، وهذا الأمر ظهر جليًا في الحرب على غزة. 

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وأضاف أن القيم الأخلاقية للغرب إنهارت بسبب الحرب على غزة ، مشيرًا إلى أن الحرب في غزة تمر بلحظة صعبة، بعد فشل المفاوضات الخاصة بالتهدئة.

 

فيما قال جمال عبد الجواد، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن العالم يمر بمرحلة اضطراب سياسي كبرى، مشيرًا إلى أن الكثير من المسلمات الدولية أصبحت غير موجودة أو مُعرضة للتهديد مثل قضية حرية الملاحة في البحار، حيث نشهد الآن تعريض الملاحة الدولية للخطر، ولا يستطيع أحد أن يغير هذا الأمر، وهذا تغير كبير جدًا. 

ولفت، إلى أن إيران لديها برنامج سياسي خاص، وتنفذه بأدوات غير تقليدية مثل تعطيل الملاحة في البحر الأحمر، والأذرع العسكرية في لبنان والعراق واليمن، وقادرة على تحمل جميع الضغوط الامريكية ولا تتوقف، والاستمرار في تطوير البرنامج النووي، وأصبحت قريبة جدًا من تخصيبب اليورانيوم اللازم لتصنيع القنبلة النووية. 

ونوه إلى أن الولايات المتحدة لم تعد القوى المهيمنة على النظام الدولي، وغير قادرة على تقديم الخدمات للنظام الدولي مثل ضمان حرية الملاحة الدولية، مضيفًا أن الصراع العسكري في قطاع غزة هو الأطول على الإطلاق في الصراع العربي الإسرائيلي، ومن الواضح أن الصراع ممتد خلال الفترة المقبلة. 

 

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