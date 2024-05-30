رئيس الأعلى للاعلام: "القاهرة الاخبارية" اصبحت صوت مصر الذى ينقل رسالتها للعالم

قدم الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام التهنئة للشركة المتحدة ولقناة القاهرة الإخبارية على فوزها بجائزة التميز الإعلامي العربي لعام 2024، وللاستاذ احمد الطاهرى رئيس قطاع القنوات الاخبارية، الذى تسلم الجائزة خلال الاحتفالية الخاصة بتوزيع الجوائز التي عقدت على هامش أعمال الدورة (54) لمجلس وزراء الإعلام العرب.

واتقدم بالتهنئة لجميع العاملين الذين استطاعوا فى وقت وجيز ان يحتلوا مكان الصدارة والتميز بين كبريات القنوات الاخبارية، ومنذ انطلقت في 31 أكتوبر 2022 استطاعت أن تفرض تواجدها الإعلامي وسط كبريات القنوات العربية والدولية، واصبحت مصدرا موثوقا ينقل عنها الجميع، ،واعتمدت الدقة والمصداقية والموضوعية واعلى درجات المهنية.

واتقدم بالتهنة للقناة التى اضفت على الاعلام الوطنى شبابا وحيوية وعمقا وخبرة، بإعتمادها على نخبة من أبرز الإعلاميين مصرياً وعربياً ودولياً، بجانب كوكبة من شباب الإعلاميين الذين جرى تدريبهم وإعدادهم وفقاً لأحدث النظم في العالم.

اهنئ القناة لإلتزامها بثوابت السياسة المصرية وعدم التدخل في شئون الغير واحترام الدول والشعوب وإعلاء شأن المصالح الوطنية العليا للدولة المصرية، والالتزام بالحقائق الموضوعية وفقاً لأعلى المعايير الدولية ، فأصبحت صوت مصر الذى ينقل رسالتها الاعلامية لسائر انحاء العالم .

وتجسد القاهرة الاخبارية نقلة نوعية مهمة فى صناعة الاعلام ،وتعتمد أحدث التقنيات الحديثة في مجال نقل وصناعة المحتوى بشكل احترافي، والاعتماد على كفاءات في مختلف مجالات الإدارة والإعداد والتحليل والتصوير والتنفيذ والإخراج.

اهنئ القاهرة الاخبارية التى اصبحت أحد أهم ركائز وأدوات القوة الناعمة المصرية ، وتقدم صورة ذهنية حقيقية عن الدولة المصرية على مختلف الأصعدة، وتعكس تفاعل وتأثير النظام السياسى والدبلوماسى المصرى فى مختلف القضايا والأحداث فى محيطه العربى والإفريقى والإقليمى والدولى ،والعلاقات الاستراتيجية المصرية الفاعلة مع مختلف دول العالم في إطار مبدأ التوازن والحفاظ على المصالح الاستراتيجية المتبادلة.