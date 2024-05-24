القاهرة الإخبارية: اتفاق مصرى أمريكي على دخول مساعدات غزة عبر كرم أبو سالم

ذكر مصدر رفيع المستوى عن اتفاق مصر والولايات المتحدة على السماح بإدخال مساعدات غزة بشكل مؤقت من خلال معبر كرم أبو سالم، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وأكد المصدر أن تلك الخطوة تنبثق عن حرص مصر على التخفيف من وطأة نقص المساعدات ولحين انسحاب اسرائيل من محيط معبر رفح وعودته للعمل بشكل طبيعي وفق آلية متفق عليها.

وأشار إلى أن حرص مصر علي التخفيف من وطأة نقص المساعدات، دفعها لادخالها عبر معبر كرم ابو سالم لحين عودة العمل في معبر رفح بشكل طبيعي وفق آلية متفق عليه.

وتابع المصدر أن مصر حريصة كل الحرص علي ثوابت القضية الفلسطينية تتمسك بعدم القبول بسياسة الامر الواقع التي يحاول الجانب الأخر فرضها علي الأرض.

السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من بايدن حول الأوضاع في غزة

وفي سياق آخر، تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي جو بايدن، تم خلاله تناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أعرب الرئيس الأمريكي عن بالغ تقديره للجهود والوساطة المصرية المكثفة والدؤوبة والمستمرة للتوصل إلى وقف إطلاق للنار واتفاق للهدنة في القطاع، وتم الاتفاق على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإنجاح مسار التفاوض وتحقيق انفراجة تنهي المأساة الإنسانية الممتدة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

وفي ذلك السياق، بحث الرئيسان الموقف الإنساني الصعب للفلسطينيين في قطاع غزة، وانعدام سبل الحياة بالقطاع، وعدم توافر الوقود اللازم للمستشفيات والمخابز، حيث اتفق الرئيسان في هذا الصدد على دفع كميات من المساعدات الإنسانية والوقود، لتسليمها إلى الأمم المتحدة في معبر كرم أبو سالم، وذلك بصورة مؤقتة، لحين التوصل إلى آلية قانونية لإعادة تشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

كما تضمن الاتصال تأكيد ضرورة تضافر المساعي المختلفة لإنفاذ حل الدولتين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، فضلاً عن تأكيد الرئيسين رفضهما كافة محاولات تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم، ودعمهما لكل السبل الهادفة لمنع تفاقم وتوسع الصراع.