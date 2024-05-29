اوكرانيا تشتكى بضعف قدرات الدبابات الأمريكية "أبرامز"

اشتكت القوات الأوكرانية من عدم جودة الدبابات الأمريكية "أبرامز" التي زودتها بها الولايات المتحدة، لافتة إلى أنها تتسم بالكثير من نقاط الضعف.

وذكرت قناة "سي إن إن" في تقرير نشرته بهذا الصدد أن دبابات "ابرامز" الأمريكية تتمتع بالكثير من نقاط الضعف الحرجة، الأمر الذي يثير الكثير من التساؤلات حول جدوى استخدامها في القتال من قبل قوات كييف.

وتشير القناة في تقريرها إلى أن دبابات "ابرامز" التي تعتبر الدبابات الرئيسية للقوات الأمريكية وتبلغ تكلفتها 10 ملايين دولار، لا تحتوي على دروع ضد أنواع الأسلحة الحديثة.

ونقلت القناة عن أحد أفراد طاقم دبابة "أبرامز إم 1" قوله إن "دروعها غير كافية، ولا تحمي الطاقم داخلها، اليوم نحن في حرب الطائرات المسيرة التي بمجرد أن ترصد إحدى الدبابات تقوم باستهدافها مباشرة".

وشدد المتحدث على أن الدبابات الأميركية هي الهدف الأول للقوات الروسية، مشيرا إلى أنه بسبب افتقار الدبابات للحماية اللازمة التي تحمي طواقمها لن يبقى جندي أوكراني حيا في ساحات القتال.

هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء استمرار تقدم قواتها على مختلف المحاور وتكبيد الجيش الأوكراني نحو 1305 قتلى من العسكريين خلال 24 ساعة.

البيت الأبيض يعترف بانخراطه في "صيغة السلام" التي تروج لها كييف

اعترف البيت الأبيض بأنه شارك في تدبيج "صيغة السلام" التي تحاول كييف الترويج لها.

وأوضح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، بأن واشنطن منخرطة في رسم ما يسمى بصيغة السلام التي تحاول كييف الترويج لها.

وقال في مؤتمر صحفي خاص عبر الإنترنت: "نعم بالطبع"، ردا على طلب أحد الصحفيين توضيح ما إذا كان البيت الأبيض "ساهم في رسم صيغة السلام".

هذا واستبعدت تقارير إعلامية غربية حضور الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونائبته كامالا هاريس مؤتمر سويسرا حول أوكرانيا يومي الـ15 والـ16 من يونيو القادم.

من جانبه قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الغرب يستخدم أوكرانيا أداة تهديد مباشر لروسيا، وإن واشنطن تستغل الناتو للحفاظ على سيطرتها على أوروبا.

ودعا لافروف يوم الأربعاء دول الأغلبية في العالم إلى رفض المشاركة في المؤتمر السويسري حول أوكرانيا يومي 15 و16 يونيو، وعدم الخضوع للضغوط الغربية بشأن هذه القضية.

الطائرات الإسرائيلية تستهدف المنطقة الوسطى وبناية سكنية في سوريا

أفاد مصدر عسكري سوري مساء الأربعاء أن الطائرات الإسرائيلية شنت عدة غارات مستهدفة أحد المواقع في المنطقة الوسطى وبناية سكنية في مدينة بانياس، ما أسفر عن مقتل طفلة وإصابة 10 مواطنين.

وقال المصدر العسكري: "حوالي الساعة 19:30 مساء اليوم شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الأراضي اللبنانية مستهدفا أحد المواقع في المنطقة الوسطى وأحد الأبنية السكنية في مدينة بانياس في المنطقة الساحلية".

وأضاف: "أدى العدوان إلى استشهاد طفلة وإصابة عشرة مدنيين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

وفي وقت سابق اليوم، أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في سماء ريف حمص الشرقي.

وأوضح مصدر ميداني سوري لوكالة "سبوتنيك" أن "الغارة المعادية استهدفت سيارات تابعة للقوات الرديفة للجيش السوري بمنطقة الفرقلس بريف حمص الشرقي".

إصابة إسرائيليين اثنين بجروح خطرة جراء عملية دهس بالقرب من نابلس

أفات وسائل إعلام عبرية مساء اليوم الأربعاء، بإصابة إسرائيليين اثنين بجروح خطرة جراء عملية دهس بالقرب من نابلس.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن "شخصين أصيبا بجروح خطيرة في حادث الدهس على الطريق السريع رقم 5077 بالقرب من مستوطنة إيتامار بالقرب من نابلس".

وأشارت إلى أن "قوات كبيرة رعت إلى مكان الحادث وتم نشر حواجز على الطرق"، في حين لاذ المنفذ بالفرار من مكان الحادث.

وقالت الصحيفة إن المنفذ قالذ قام بعملية الدهس قرب مستوطنة إيتامار جاء من مدينة نابلس، وصدم شخصين، ثم عاد في الاتجاه الذي جاء منه.

وحسب "يديعوت أحرونوت"، وصفت حالة المصابين في عملية بالحرجة، وتم نقلهما بواسطة سيارة إسعاف عسكرية إلى مستشفى بيلنسون في مدينة بيتح تكفا.

في حين يعمل الجيش الإسرائيلي على إجراء عملية تمشيط واقتحام لشارع روجيب شرقي مدينة نابلس ومدخل بلدة عورتا جنوبي نابلس عقب عملية الدهس.

من جهته، قال رئيس مستوطنات شمالي الضفة الغربية يوسي داغان في بيان: "عملية الدهس وقعت بالقرب من حاجز أمني جنوب نابلس والمصابان جنديان".

بوتين.. روسيا تمر بمرحلة تاريخية

قال بوتين خلال اجتماع مجلس التنمية الاستراتيجية والمشاريع الوطنية، ولجان مجلس الدولة لشؤون التنمية الاجتماعية والاقتصادية: "لا أريد أن أشحن الأجواء، لكن الجميع يدركون طبيعة الفترة التي نعيش فيها، والمرحلة التاريخية التي تمر بها روسيا.

واضاف: إذا استوعبنا هذا، فإنه يتوجب على الجميع العمل كما لو كانوا على خط المواجهة الأمامية، بمعنى أنهم في ظروف التعبئة، وبهذه الطريقة فقط سنحقق الأهداف التي حددناها لأنفسنا. ففي الظروف الراهنة، من المستحيل العمل بشكل مختلف.