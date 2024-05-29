إصابتان بجراح خطيرة لإسرائيليين جراء عملية دهـس بالضفة الغربية

تعرض إسرائيليان لإصابتين بجراح خطيرة جراء عملية دهـس جنوب شرق نابلس بالضفة الغربية المحتلة، وفقا للإعلام الإسرائيلي وذلك بحسب نبأ عاجل، لفضائية “القاهرة الإخبارية”.

وصعَّدت أمس قوات الاحتلال الصهيونى عملياتها العسكرية فى رفح جنوب قطاع غزة وعززت انتشارها فى وسط المدينة وسط تنديد دولى وإقليمى للمحارق مستمرة على خيام النازحين، واستشهد وأصيب مئات الفلسطينيين بينهم أطفال فى غارات جوية وقصف مدفعى مكثف على أحياء مختلفة فى قطاع غزة.

يأتى ذلك فى وقت اقترحت فيه الجزائر، مشروع قرار على مجلس الأمن الدولى، يطالب إسرائيل بوقف هجومها على رفح فورًا.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية محيط مخيم بدر وميدان زعرب غربى مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وذلك عقب مجزرتين ارتكبهما الاحتلال على مدى اليومين الماضيين بقصفه مخيمات للنازحين صُنّفت على أنها مناطق آمنة.

وقصف الحى السعودى فى تل السلطان غرب مدينة رفح، بالتزامن مع غارات استهدفت مناطق وسط وغرب المدينة. وشهدت مناطق غرب مدينة رفح تصعيدًا إسرائيليًا عبر اشتداد القصف المدفعى على تلك المناطق، حيث تركز القصف على حى تل السلطان، الذى يضم الكتلة السكانية الأكبر تحديدًا فى المناطق الغربيةمع صعوبة فى توفر المياه الصالحة للشرب والخدمات الأخرى.

تمركز دبابات الاحتلال وسط مخيم يبنا برفح

وتمركزت دبابات الاحتلال وسط مخيم يبنا بجوار مسجد الهدى برفح في غزة، وقرب مفرق كير وبجوار مسجد على ابن أبى طالب، وفى مناطق العودة والنجمة والشرقى وفى ملعب برقة وسط مخيم الشابورة، حيث تقصف بين الحين والآخر منازل المواطنين بالقذائف.

وفتح طيران وآليات الاحتلال نيران الأسلحة الرشاشة باتجاه منازل الفلسطينيين وسط وغرب مدينة رفح، وفى محيط منطقة تل زعرب جنوب غرب المدينة.

كما استهدف الاحتلال منزلًا لعائلة أبو جزر فى منطقة معن جنوب خان يونس، ما أدى إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال جنوب القطاع، واستشهد وأُصيب آخرون جراء استهداف الاحتلال منزلًا لعائلة شتات قرب عيادة الحكومة بحى الشيخ رضوان شمال مدينة غزة وأصيب فلسطينيين فى قصف طيران الاحتلال منزلًا لعائلة الغرة فى محيط مسجد عبد الله عزام بحى الصبرة فى مدينة غزة.

وأعلنت وزارة الصحة فى القطاع خروج جميع مستشفيات رفح عن الخدمة باستثناء مستشفى واحد متخصص بالولادة، جراء عمليات الجيش الإسرائيلى فى المدينة.

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى، إخلاء مستشفى ميدانى تابع لها بمنطقة مواصى رفح، ونقله إلى منطقة مواصى خانيونس، بسبب الاستهدافات الإسرائيلية المتلاحقة جنوبا فى وقت تتواصل فيه عمليات النزوح.

وأوضحت الجمعية فى بيان لها أن طواقمها أخلت مستشفى القدس الميدانى من منطقة مواصى رفح إلى منطقة مواصى خان يونس.

وشددت على أن هذه الخطوة جاءت بعد ازدياد حجم تهديدات الاحتلال واستمرار القصف المدفعى والجوى فى محيطه، وإخلاء المنطقة المحيطة به من السكان تمامًا.