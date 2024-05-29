وزير التموين: يجب بحث طريقة للتحول من الدعم العيني إلى النقدي (فيديو)

أكد علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية،إن طرح أمر الدعم النقدي بدلا من الدعم العيني مطروح منذ سنوات طويلة".

وأضاف وزير التموين خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة"، مساء اليوم: "يجب أن نفكر سويا في المجتمع للتحول على الدعم النقدي بدلا من الدعم العيني".

91 مليونا كانوا متواجدين على بطاقات الخبز

وتابع وزير التموين: "نزلنا من 91 مليونا كانوا متواجدين على بطاقات الخبز، بالإضافة إلى 71 مليون مواطن مستفيد من الخبز المدعم وذلك بفضل تنقية قاعدة البيانات ".

وأردف المصيلحي: "الدعم النقدي يكون موجه للمواطن ويكون المواطن لديه القدرة على التحكم في مصروفاته ، وبالتالي تزداد كفاءة وفعالية الدعم".

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الهدف من زيادة حوكمة منظومة الدعم هو التقليل من الأعباء المالية التي تتحملها الدولة في هذا الملف وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأضاف “مدبولي” خلال مؤتمر صحفي أذاعته فضائية اكسترا نيوز، اليوم الأربعاء: "تبعت ردود الأفعال على المؤتمر وكنت حريصا جدا أن انا استمع للآراء بكل أطيافها وكان بعض هذه الأراء تتمحور حول أن الدولة تريد تخرج تماما من الدعم".

ونوه رئيس الوزراء، أن الدولة تتجه لدعم نقدي، من أجل استدامة المنظومة ووصول الدعم للمستنحقين، وأن الحكومة توجه الدعوة لإلية الحوار الوطني، من أن المناقشات.