عاجل
عاجل.. دهس جنديين إسرائيليين في نابلس ومنفذ العملية يسلم نفسه للأمن الفلسطيني
الأربعاء 29 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

اقتصادي: الرغيف بـ"شلن" لم يعد موجود.. وتطبيق الدعم النقدي لا يتناسب مع الوقت الحالي

رغيف الخبز
رغيف الخبز

علق الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، على رفع سعر رغيف الخبز المدعم، موضحا أن الدعم هو عبارة عن ضريبة سلبية للتخفيف عن المواطن المصري، منوهًا بأنه لم يعد هناك شئ بـ5 قروش، وقرار اليوم سيأتي بفور كبير للحكومة ولكن من الممكن أن يكن له أثر سلبي على المواطن.

 

وأشار "نافع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج  "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه قبل تحرير السعر لابد من ضبط حركة الأسواق، موضحًا أن العيش هو منتج هناك بيوت لا تستهلك غيره، مؤكدًا أن مصدر البروتين والكربوهيدرات للكثير من المواطنين، منوهًا بأنه لابد من الانتباه جيدًا إلى اختلاف السلوك الاستهلاكي بين الطبقات.

 

txt

المصيلحى: تكلفة الرغيف المدعم 125 قرشا والدولة كانت تتحمل 98% من التكلفة

txt

"هو فيه حد لسه يعرف الشلن".. عزة مصطفى: تأخير زيادة سعر الرغيف كلفنا كتير

 

وأوضح أن التحول إلى منظومة الدعم النقدي يحتاج إلى الدراسة، مشددًا على أن 70 مليون يمتلكون بطاقات الخبز وحجم الدعم الخبز صغير جدًا بالنظر إلى حجم الدعم في الموازنة العامة للدولة، متابعًا: "إعلانات زيادة عدد من أسعار المنتجات الأساسية لم يكن صدفة، هناك بيانات تذاع بشكل كان من الأنسب أن تترك لمساحة من المناقشة أو لحديث السوق"، موضحًا أن توقيت تطبيق منظومة الدعم النقدي غير مناسب في الوقت الحالي.

مواد متعلقة

خبير اقتصادي: رفع سعر رغيف الخبز يتطلب تعويضًا للفئات الأكثر احتياجًا

مدبولى : الدولة تتحمل ١٢٥ مليار جنيه تكلفة دعم رغيف الخبز

رئيس الحكومة رغيف الخبز لم يتم تحريك أسعاره منذ 30 عامًا

عاجل .. رفع سعر رغيف الخبز لـ 20 قرشًا بداية من هذا الموعد

عمرو أديب: سعر رغيف الخبز سيرتفع والمواطن سيتحمل جزءًا من التكلفة (فيديو)

يتخطى الـ100 مليار جنيه.. رئيس الوزراء يتحدث عن دعم رغيف الخبز

السيسى: الدولة تدعم رغيف الخبز بـ130 مليار جنيه

السيسي: رغيف العيش أبو 5 قروش يكلف الدولة جنيهًا وربع (فيديو)

الجريدة الورقية