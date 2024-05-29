اقتصادي: الرغيف بـ"شلن" لم يعد موجود.. وتطبيق الدعم النقدي لا يتناسب مع الوقت الحالي

علق الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، على رفع سعر رغيف الخبز المدعم، موضحا أن الدعم هو عبارة عن ضريبة سلبية للتخفيف عن المواطن المصري، منوهًا بأنه لم يعد هناك شئ بـ5 قروش، وقرار اليوم سيأتي بفور كبير للحكومة ولكن من الممكن أن يكن له أثر سلبي على المواطن.

وأشار "نافع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه قبل تحرير السعر لابد من ضبط حركة الأسواق، موضحًا أن العيش هو منتج هناك بيوت لا تستهلك غيره، مؤكدًا أن مصدر البروتين والكربوهيدرات للكثير من المواطنين، منوهًا بأنه لابد من الانتباه جيدًا إلى اختلاف السلوك الاستهلاكي بين الطبقات.

وأوضح أن التحول إلى منظومة الدعم النقدي يحتاج إلى الدراسة، مشددًا على أن 70 مليون يمتلكون بطاقات الخبز وحجم الدعم الخبز صغير جدًا بالنظر إلى حجم الدعم في الموازنة العامة للدولة، متابعًا: "إعلانات زيادة عدد من أسعار المنتجات الأساسية لم يكن صدفة، هناك بيانات تذاع بشكل كان من الأنسب أن تترك لمساحة من المناقشة أو لحديث السوق"، موضحًا أن توقيت تطبيق منظومة الدعم النقدي غير مناسب في الوقت الحالي.