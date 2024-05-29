المصيلحى: تكلفة الرغيف المدعم 125 قرشا والدولة كانت تتحمل 98% من التكلفة

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن تكلفة رغيف الخبز المدعم 125 قرشا كان المواطن حتى اليوم لا يتحمل منها سوى 5 قروش فقط والدولة تتحمل 98 % من تكلفة الرغيف. موضحا أنه بعد زيادة سعر الرغيف إلى 20 قرشا ما زالت الدولة تدعم الرغيف ب 84 % من تكلفة الإنتاج مع العلم أنه في عام 2006 عندما كانت تكلفة الرغيف 20 قرشا فقط كانت الدولة تتحمل 75 % من قيمته أي أن الدولة اليوم تتحمل نسبة أكبر.

وأضاف وزير التموين أن السبب وراء زيادة سعر الخبز هو مواجهة عجز الموازنة لأنه لعد زيادة سعر إردب القمح إلى 2000 جنيه بزيادة 400 جنيه عما تم الاتفاق عليه في مارس الماضي وهو ما تم اعتماده في الموازنة السنوية، تبين أن فارق التكلفة في سعر الإردب والتي تبلغ 400 جنيه تحمل الدولة ما يقرب من 10 مليارات جنيه أي أن عجز الموازنة 10 مليارات لذا؛ لم يكن أمام الحكومة سوى تحريك السعر لان المقابل لعدم تحريك السعر هو تخفيض مخصصات قطاعات أخرى حيوية وهذا لا يمكن حديثه.

وأكد وزير التموين أن نظام عمل المخابز يسير بنفس الأسلوب دون أي تغيير فقط المواطن سوف يدفع 20 قرشا مقابل الرغيف الواحد بديلا عن 5 قروش.

وناشد المصيلحي أصحاب البطاقات التموينية عجز إساءة استخدام الرغيف قائلا هناك البعض يقومون بتنشيف الخبز المدعم وبيعه وآخرون يستخدمونه