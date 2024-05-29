انطلاق النسخة 10 من معرض RED EXPO العقاري السبت

تحت تنظيم تحالف Collaboration RED، تنطلق فعاليات النسخه العاشرة من معرض Red EXPO العقاري، بفندق كراون بلازا بالشيخ زايد، يوم السبت.

وأوضح تحالف RED Collaboration، أن معرض RED EXPO في كافة نسخه السابقة والقادمة يعتمد نهج جديد ومختلف من خلال توفير فرص شراء حقيقية لزوار المعرض تمكنهم من استكشاف العقارات والمقارنة بينها واختيار الأنسب وفقًا لاحتياجاتهم وميزانيتهم.

كما يمكن للمشترين المحتملين التفاوض مع المطورين والوكلاء والحصول على عروض خاصة وتسهيلات في عملية الشراء ، بجانب أن معرض RED EXPO 10، يوفر مجموعة متنوعة من العقارات، بما في ذلك الشقق السكنية، والفيلات، والمباني التجارية، والمشاريع العقارية الكبيرة، بما يمكن للزوار من استعراض العروض المختلفة واختيار النوع والموقع الذي يناسبهم، وهو ما يتيح لهم فرصة اكتشاف اختيارات جديدة والاستفادة من تنوع الخيارات المتاحة.

وتابع تحالف RED Collaboration ، أن أحد أهم العوامل التي ساهمت في نجاح كافه النسخ السابقه من معرض RED EXPO ، واكسبته قدرا من الإختلاف عن أيه معارض عقاريه أخري هو تعزيز الثقة مابين المطور العقارين والعملاء ، وهو ما يجعل العملاء يشعرون بالأمان في كافه عمليات الشراء التي يقومون بها.

وأردف تحالفRED Collaboration ، أن هناك فريق كامل من التحالف سيكون مختص بالتنسيق وتسهيل كافه إجراءات التواجد والمشاركه لزوار المعرض ، ومحاوله تقديم كافه أشكال الدعم لهم ، وذلك للتسهيل عليهم وتقديم أفضل الفرص الاستثماريه العقاريه المتاحه داخل المعرض ، وكذلك تنسيق وتذليل أيه أمور أمامهم ، وذلك لضمان حصول كافه زوار المعرض علي أفضل خدمه ممكنه داخل المعرض.

وتحالف RED Collaboration يضم مجموعه متنوعه من أفضل وأقوي شركات التسويق والإستشارات العقاريه العامله في السوق المصري ، والتي تمتلك خبرات قويه في مجال تقديم خدمات التسويق والإستشارات العقاريه تمتد لأكثر من 20 عام ، مثلت أحد أهم عناصر القوه لتحالف RED Collaboration ، كما أنها تعد تجربه مختلفه وفريده يشهدها القطاع العقاري المصري، بأن يكون هناك تحالف واحد يضم تحت مظلته 38 شركه من كبريات شركات التسويق العقاري بالسوق المصرية.