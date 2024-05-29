1.148 مليار جنيه إجمالي الدعم المالي المقدم للاتحادات الرياضية خلال 3 سنوات

وزارة الرياضة واللحنة الأولمبية في بيان مشترك

كشفت وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية، في بيان رسمي مشترك، أن إجمالي برامج الرعاية الفردية للأبطال الرياضيين لأولمبياد باريس سواء من خلال وزارة الشباب والرياضة أو مؤسسات القطاع الخاص بلغ بشكل مباشر 70 مليون جنيه لأكثر من 50 لاعب ولاعبة، كما تم توفير رعاية لملابس البعثة الرسمية والرياضية بتكلفة تقدر بـ 35 مليون جنيه.

وحول تفاصيل الدعم المالي المقدم للاتحادات الأولمبية على مدار السنوات الثلاث 2022-2023-2024 جاء كالتالي:

حصل اتحاد رفع الأثقال على إجمالي دعم 67.981 مليون جنيه من ضمنه 29 مليون جنيه دفعات الإعداد لأولمبياد باريس، واتحاد المصارعة على 56.932 مليون جنيه من ضمنه 28.750 مليون جنيه دفعات الإعداد لأولمبياد باريس، كما حصل اتحاد الخماسي الحديث على دعم بلغ 79.052 مليون جنيه شمل على 28.500 مليون جنيه دفعات الإعداد لأولمبياد باريس.

وحصل اتحاد السلاح على دعم بلغ 101.950 مليون جنيه شمل على 29 مليون جنيه ضمن الإعداد للأولمبياد، وحصل اتحاد التايكوندو على 44.856 مليون جنيه شمل على 26 مليون جنيه دفعات الإعداد لأولمبياد باريس وتلقى اتحاد الرماية على 89.950 مليون جنيه شمل 23.150 مليون جنيه دفعات الإعداد لأولمبياد باريس.

وحصل اتحاد كرة اليد على 54.867 مليون جنيه شمل على 23.750 مليون جنيه دفعات الإعداد لأولمبياد باريس فيما حصل اتحاد السباحة على إجمالي دعم بلغ 25.273 مليون جنيه شمل على 21.500 مليون جنيه دفعات الإعداد لأولمبياد باريس، وحصل اتحاد الجمباز على إجمالي دعم 83.850 مليون جنيه من ضمنه 19.900 مليون جنيه دفعات الإعداد لأولمبياد باريس.

كما حصل اتحاد كرة القدم على إجمالي دعم بلغ 14 مليون جنيه تم إنفاقهم ضمن خطة الإعداد لأولمبياد باريس، أما اتحاد الفروسية حصل على دعم 27.617 مليون جنيه شمل على 19.750 مليون جنيه ضمن الإعداد للأولمبياد، فيما حصل اتحاد تنس الطاولة على دعم بلغ 27.391 مليون جنيه من ضمنهم 15.750 مليون جنيه ضمن خطة الإعداد للأولمبياد.

وحصل اتحاد الكرة الطائرة على إجمالي دعم بلغ 32 مليون جنيه من ضمنهم 17.250 مليون جنيه ضمن الإعداد لأولمبياد باريس، أما اتحاد الدراجات فحصل على 44.425 مليون جنيه إجمالي دعم من ضمنه 8.750 مليون جنيه دفعات الإعداد لباريس، فيما حصل اتحاد الملاكمة على إجمالي دعم 22.858 مليون جنيه من ضمنه 15.250 مليون جنيه دفعات الإعداد لأولمبياد باريس.

وحصل اتحاد التجديف على إجمالي دعم بلغ 19.820 مليون جنيه من ضمنه 9.500 مليون جنيه دفعات الإعداد لأولمبياد باريس، وحصل اتحاد الشراع على 16.320 مليون جنيه كإجمالي دعم من ضمنهم 7.750 مليون جنيه ضمن الإعداد للأولمبياد، فيما حصل اتحاد الكانوي – الكاياك على إجمالي دعم بلغ 11.147 مليون جنيه من ضمنهم 6.250 مليون جنيه ضمن الإعداد لباريس.

وحصل اتحاد القوس والسهم على إجمالي دعم 11.315 مليون جنيه من ضمنهم 8.500 مليون جنيه دفعات الإعداد لأولمبياد باريس، فيما حصل اتحاد ألعاب القوى على إجمالي دعم 32.212 مليون جنيه من ضمنهم 19.500 مليون جنيه ضمن الإعداد لباريس، وحصل اتحاد الجودو على إجمالي دعم 39.417 مليون جنيه من ضمنهم 19.750 مليون جنيه ضمن الإعداد لأولمبياد باريس.

وحصل اتحاد كرة السلة على إجمالي دعم 31.477 مليون جنيه من ضمنه 10.750 مليون جنيه دفعات الإعداد لأولمبياد باريس، أما اتحاد التنس الأرضي فحصل على إجمالي دعم 10.440 مليون جنيه من ضمنهم 6.750 مليون جنيه دفعات الإعداد لأولمبياد باريس، كما حصل اتحاد الترايثلون على إجمال يدعم 26.514 مليون جنيه من ضمنهم 8.250 مليون جنيه ضمن الإعداد لأولمبياد باريس.

وحصل اتحاد الهوكي على إجمالي دعم بلغ 25.773 مليون جنيه من ضمنهم 7.250 مليون جنيه ضمن دفعات الإعداد لأولمبياد باريس، أما اتحاد الريشة الطائرة فحصل على إجمالي دعم 14.972 مليون جنيه من ضمنهم 8.650 مليون جنيه دفعات الإعداد لباريس، كما حصل اتحاد الرجبي على إجمالي دعم 8.948 مليون جنيه من ضمنهم 4 ملايين جنيه دفعات الإعداد للأولمبياد، فيما حصل اتحاد الجولف على إجمالي دعم 3.978 مليون جنيه من ضمنهم 2 مليون جنيه دفعات الإعداد لأولمبياد باريس.

وحصلت اللجنة الأولمبية المصرية على دعم خلال السنوات 2022-2023-2024 بلغ 88.565 مليون جنيه شمل دورات الإعداد والتأهيل المجمعة إلى أولمبياد باريس 2024 (بطولة البحر المتوسط – البطولة الإفريقية) بمبلغ 79.750 مليون جنيه.

وتأهل حتى الآن 143 لاعب إلى أولمبياد باريس 2024 وذلك كأكبر رقم قياسي من اللاعبين المصريين المشاركين في الأولمبياد وهم كالتالي:

18 لاعب من المنتخب الأولمبي لكرة القدم، 14 لاعب في اتحاد اليد، 12 لاعب في اتحاد الكرة الطائرة، 11 لاعب من اتحاد الرماية، 21 لاعب من اتحاد السلاح، 3 لاعبين من اتحاد التايكوندو، 3 لاعبين من اتحاد الخماسي الحديث، 3 لاعبين من اتحاد الملاكمة، 5 لاعبين من اتحاد رفع الأثقال، 11 لاعب من اتحاد المصارعة بواقع 6 لاعبين مصارعة رومانية و4 لاعبين مصارعة حرة ولاعبة مصارعة نسائية، 9 لاعبين من اتحاد الجمباز، 2 لاعب من اتحاد القوس والسهم، 3 لاعبين من اتحاد التجديف، 2 لاعب من اتحاد الشراع، 1 لاعب من اتحاد الكانوي، 6 لاعبين من اتحاد تنس الطاولة، 13 لاعب من اتحاد السباحة، 1 لاعب من اتحاد الفروسية، 3 لاعبين من اتحاد الدراجات 2 لاعب من اتحاد الجودو.

وعلى مدار تاريخ مصر الأولمبي شارك الفراعنة في 22 دورة أولمبية من أصل 32 دورة أولمبية تم تنظيمها، وجاء ترتيب مصر الأولمبي 53 عالميا بناء على عدد الميداليات المحققة والبالغة 38 ميدالية مقسمة إلى 8 ميداليات ذهبية و11 ميدالية فضية و19 ميدالية برونزية مقسمة كالتالي: 14 ميدالية لرفع الأثقال، 8 ميداليات مصارعة، 4 ميداليات ملاكمة، 2 الجودو، 4 التايكوندو، 2 الغطس، 1 السلاح، 2 الكاراتيه، 1 الخماسي الحديث.