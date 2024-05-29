Starlink توفر إنترنت مجاني على الطيران القطري

تعتزم الخطوط الجوية القطرية تقديم خدمة Starlink Wi-Fi، مما يجعلها أكبر شركة طيران في العالم تتعاون مع SpaceX في خدمة Wi-Fi.

لن تقدم Starlink سرعات تصل إلى 500 ميجابت في الثانية فقط للألعاب والوصول إلى VPN والبث الرياضي والمزيد، ولكن الخطوط الجوية القطرية تعتزم تقديم خدمة الواي فاي هذه على أساس مجاني، مع وصول بنقرة واحدة.

الخطوط الجوية القطرية هي واحدة من العديد من شركات الطيران التي تعمل مع Starlink على الاتصال على متن الطائرة. وهي متاحة أيضًا على شركات الطيران مثل خطوط هاواي الجوية، وستكون متاحة قريبًا على طيران البلطيق وطيران نيوزيلندا.

في السياق، تم تجهيز أسطول الخطوط الجوية القطرية حاليًا بشكل أساسي بتقنية الطيران GX من إنمارسات، والتي تشير إليها شركة الطيران باسم "Super Wi-Fi". يكلف هذا عادةً 10 دولارات للرحلة، دون أي حد أقصى للبيانات. تحتوي بعض طائرات الخطوط الجوية القطرية الأخرى على خدمة OnAir Wi-Fi، وهي بطيئة جدًا.

الجدول الزمني لنشر خدمة Starlink Wi-Fi الخاصة بالخطوط الجوية القطرية

حتى الآن، لم نعرف شيئًا تقريبًا عن الجدول الزمني الفعلي لنشر خدمة Starlink Wi-Fi على الخطوط الجوية القطرية، على الرغم من أن ذلك قد تغير أخيرًا، ومن المفترض أن نرى أول طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية مزودة بشبكة Starlink Wi-Fi قبل نهاية العام.

وعلى وجه التحديد، بحلول الربع الرابع من عام 2024، سيتم تجهيز ثلاث طائرات من طراز بوينج 777-300ER تابعة للخطوط الجوية القطرية بنظام ستارلينك. ومن ثم فإن الخطة هي أن تقوم الخطوط الجوية القطرية بتثبيت Starlink في جميع أنحاء أسطولها خلال العامين المقبلين. تشير الطريقة التي تمت بها كتابة البيان الصحفي إلى أن هذا سيحدث في غضون عامين من الآن (لذلك دعنا نسميه مايو 2026)، على الرغم من أنني لن أتفاجأ إذا كانت شركة الطيران تعني حقًا عامين من تاريخ بدء المشروع (والذي سيكون أواخر عام 2026) ).

من المثير الاعتقاد أنه يمكن تثبيت Starlink Wi-Fi بهذه السرعة. فمن ناحية، يبدو هذا بمثابة جدول زمني طموح، نظراً لتنوع الطائرات التي تحلق بها الخطوط الجوية القطرية، وكل طائرة تتطلب شهادة مختلفة. من ناحية أخرى، يعد تركيب ستارلينك أحد أسهل مشاريع الطائرات المتاحة، ويساعد عندما تمتلك الحكومة شركة الطيران وتقوم بعملية التصديق.