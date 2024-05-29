شراكات استثمارية بين رجال أعمال مصريين ومجموعة GMT القطرية بمبادرة من اتحاد القبائل والعائلات المصرية

في ضوء الدور الوطني لاتحاد القبائل والعائلات المصرية في حشد جهود و موارد أعضاء الاتحاد لتحقيق الأهداف التنموية للدولة المصرية، وتعظيم الاستفادة من جهود الدولة المنفذة على مدار الأعوام السابقة في تعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين البنية التحتية وخاصة في مناطق سيناء .

تحالف مصري

‎شهد اليوم توقيع عقد شراكة استراتيجية بين تحالف مصري يضم مجموعة من شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال المصريين مع مجموعة شركات GMT القطرية القابضة، وذلك بمبادرة من اتحاد القبائل والعائلات المصرية. وقد شهد التوقيع الشيخ إبراهيم العرجاني رئيس اتحاد القبائل والعائلات المصرية

‎والشيخ جاسم بن حمد رئيس مجموعة شركات GMT القابضة.

‎تضم هذه الشراكة الاستثمارية الاستراتيجية تنفيذ حزمة من المشروعات ذات العوائد الاقتصادية والمجتمعية في مجالات الصناعة والزراعة والتجارة داخل مصر، من خلال ضخ استثمارات أجنبية مباشرة وتوفير المزيد من فرص العمل.

‎وقد أتفق الجانبان على بدء التنسيق الفوري بين الطرفين ودخول حزمة المشروعات المستهدفة في إجراءات التنفيذ.