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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

شراكات استثمارية بين رجال أعمال مصريين ومجموعة GMT القطرية بمبادرة من اتحاد القبائل والعائلات المصرية

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية

في ضوء الدور الوطني لاتحاد القبائل والعائلات المصرية في حشد جهود و موارد أعضاء الاتحاد لتحقيق الأهداف التنموية للدولة المصرية، وتعظيم الاستفادة من جهود الدولة المنفذة على مدار الأعوام السابقة في تعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين البنية التحتية وخاصة في مناطق سيناء .

 

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الدربي: اتحاد القبائل العربية له دور كبير في دعم الدولة

تحالف مصري
‎شهد اليوم توقيع عقد شراكة استراتيجية بين تحالف مصري يضم مجموعة من شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال المصريين مع مجموعة شركات GMT القطرية القابضة، وذلك بمبادرة من اتحاد القبائل والعائلات المصرية. وقد شهد التوقيع الشيخ إبراهيم العرجاني رئيس اتحاد القبائل والعائلات المصرية
‎والشيخ جاسم بن حمد رئيس مجموعة شركات GMT القابضة.

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رئيس اتحاد القبائل يستقبل وفدًا قطريًا لبحث التعاون المشترك

‎تضم هذه الشراكة الاستثمارية الاستراتيجية تنفيذ حزمة من المشروعات ذات العوائد الاقتصادية والمجتمعية في مجالات الصناعة والزراعة والتجارة داخل مصر، من خلال ضخ استثمارات أجنبية مباشرة وتوفير المزيد من فرص العمل.

‎وقد أتفق الجانبان على بدء التنسيق الفوري بين الطرفين ودخول حزمة المشروعات المستهدفة في إجراءات التنفيذ.

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الجريدة الورقية