رئيس اتحاد القبائل يستقبل وفدًا قطريًا لبحث التعاون المشترك

استقبل اتحاد القبائل العربية، برئاسة الشيخ إبراهيم العرجاني، وفدًا من دولة قطر، لتقديم التهاني بمناسبة تدشين الاتحاد.

وخلال الزيارة بحث الجانبان تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة، والتنسيق في عمل شراكات مختلفة في القطاعات الصناعية، الزراعية، والتجارية.

كما شهد اللقاء التوافق بشأن توقيع بروتوكول تعاون بين الشركات الخاصة باتحاد القبائل العربية، ومجموعة شركات الشيخ جاسم.

من جانبه أكد أحمد رسلان، النائب الأول لرئيس اتحاد القبائل العربية، أن أعضاء الاتحاد من رجال الأعمال في المجالات المختلفة، ستكون لهم الأولوية في تنفيذ المشروعات مع الجانب القطري، وكذلك الجمعيات المركزية الزراعية بمحافظات الحدود.

وأشار رسلان إلى أن الاتحاد يستهدف استكمال خطة وجهود الدولة في عمليات التنمية والبناء التي تشهدها المحافظات الحدودية.

وأوضح أن جهود التنمية التي يقوم بها الاتحاد جنبًا إلى جنب مع الدور المجتمعي في المناطق الحدودية، لاسيما الأكثر احتياجًا، لاستكمال رؤية القيادة السياسية، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في النهوض بحياة المواطنين في ربوع مصر كافة.

وقال أحمد رسلان: المرحلة الراهنة تستوجب تضافر الجهود، ومساندة المجتمع المدني للدولة، من أجل نجاح توجهات عمليات النهوض بالاقتصاد الوطني.

وكشف النائب الأول لرئيس اتحاد القبائل العربية، أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من توقيع اتفاقيات التعاون مع عدد من الشركاء في مختلف المجالات، في ضوء التحركات التنموية المستمرة في جميع المجالات بأنحاء الجمهورية كافة.