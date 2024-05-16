الدربي: اتحاد القبائل العربية له دور كبير في دعم الدولة

قالت المحامية رضوي الدربي عضو اتحاد القبائل العربية إن "إتحاد القبائل العربية" برئاسة المهندس إبراهيم العرجاني سوف يلعب دورآ كبيرآ في تنمية الصعيد علي وجه الخصوص بعد الإعلان عن إنشاء شركة استثمارية للتنمية والإعلان عن تسجيله في الشئون الاجتماعية.

وأكدت الدربي أن قبائل مصر لها تاريخ عريق معروف بالوطنية ولا يحتاج الي تفسير أو ترويج، معتبرة أن الحديث الدائر الآن عن القبائل العربية في كافة ربوع الوطن ودورها السياسي الحالى أمر يثير التعجب لأن التاريخ ثابت ومحفور ولا مجال لإثارة الفتن والتشتيت.

وأضافت "الدربى": بصفتى بنت الصعيد وجنوبه وحيث القبائل العربية الحقيقية التى قاومت الاحتلال من المماليك والى الأتراك ومروراً بالفرنسيين والإنجليز فأنني أرى أن وجود إتحاد القبائل فى مصر الآن من أجل مصلحة الوطن ومشاركته الفعالة والمطلوبة بشكل واضح مع مؤسسات الدولة الوطنية يأتي من منطلق دور القبائل جميعها من الصعيد وحتي سيناء ودورهما الواضح خلال المراحل السابقة حتي الجمهورية الجديدة التي يشهدها الوطن بل العالم جميعا.

وأضافت أن الشخصية العامة رغم انتمائها القبلى لابد أن يكون محسوب على جميع القبائل وليس علي فئة محددة وهذه هي الوطنية بمعناها الشامل والكافي للجميع، مشيرة إلى أن رجال قبائل مصر كانوا خط الدفاع الأول عن مصالح مصر فى صعيدها وجميعهم أخرجوا للوطن قمم وقامات تتمسك بانتمائها القبلى ووحدة الصف.