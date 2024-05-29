سيطر رجال الحماية المدنية في الأقصر، مساء اليوم الأربعاء، على حريق اندلع في كرم نخيل يضم أكثر من 50 نخلة بمنطقة نجع العرب التابعة لمركز ومدينة إسنا جنوب المحافظة.

وأسفر الحريق عن تفحم عدد من أشجار النخيل، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

حريق 50 نخلة بالأقصر

تلقت غرفة النجدة بمجلس مدينة إسنا بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب حريق في كرم نخيل.



على الفور انتقل الدكتور محمد رزق رئيس مركز ومدينة إسنا وسيارات الإطفاء إلى موقع الحريق.



نجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على النيران، التي لم تسفر عن أي ضحايا وإصابات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق في أسباب الحريق.



أضرار الحريق

تفحم عدد من أشجار النخيل في كرم النخيل، لم تقع أي إصابات أو خسائر بشرية.



وفي سياق منفصل تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية فى منطقة الحوامدية، ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

كانت تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى الحوامدية، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء لمكان الحادث، وفرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا ونجح رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق ومنع خطر امتداده، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وفي سياق آخر قررت نيابة قسم أول بالإسماعيلية حبس مسن في العقد الخامس من العمر أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل نجل طليقته بسبب خلافات مالية.

كانت منطقة الشهداء بالإسماعيلية شهدت أمس جريمة قتل بشعة قام خلالها رجل في العقد الخامس بتسديد طعنات قاتلة بسلاح أبيض لشاب تبين أنه ابن طليقته على إثر خلافات مالية بينهما. وتم نقل الشاب في حالة حرجة بواسطة الأهالي إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم إلا أنه فارق الحياة متأثرا بجراحه.

وكان اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارا من شرطة النجدة يفيد مصرع شاب يدعي كريم عفشه ٢١ سنة علي يد طليق أمه إثر مشاجرة وقعت بينهما، نقل على أثرها إلى مشرحة مستشفى المجمع الطبي وتم إلقاء القبض على المتهم بواسطة رجال المباحث بقسم أول.

كما أصيب ٢٨ عاملا وعاملة زراعية بينهم ٢٣ طفلا دون الخامسة عشر في حادث انقلاب سيارة أعلى محور ٣٠ يونيو فجر اليوم بالقرب من قرية المحسمة بالإسماعيلية.

تلقى اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد انقلاب سيارة تقل عمال زراعيين أغلبهم من الصالحية والحسينية بمحافظة الشرقية كانوا في طريقهم للعمل بأحد المزارع بالإسماعيلية وذلك أعلى محور ٣٠ يونيو قبل نزلة المحسمة القديمة اتجاه السويس.

أسفر الحادث عن إصابة ٢٨ عاملا وعاملة بينهم نحو ٢٣ طفلا تتراوح أعمارهم بين الثامنة والخامسة عشر تم نقلهم إلى مستشفيات القصاصين ومجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم.

وأكدت مصادر طبية أن حالات المصابين تنوعت بين الكدمات والسحجات والكسور. وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.