بسبب سيارته.. مقتل ممثل أمريكي رميًا بالرصاص أمام صديقه

في حادثة مروعة أعلنت شرطة لوس أنجلوس عن مقتل الممثل الأميركي جوني واكتور، أحد نجوم المسلسل الشهير "المستشفى العام- General Hospital"، عقب إطلاق الرصاص عليه وهو برفقة صديقه.

وكشفت الشرطة أن الممثل البالغ من العمر 37 عام قُتل، رميا بالرصاص، خلال محاولة سرقة سيارته.

كما أوضحت في بيانها أن النجم الراحل، فوجئ خلال تواجده مع صديق له، بـ3 أشخاص يحاولون سرقة مركبته، وعند محاولته التصدي لهم، قاموا بإطلاق الرصاص عليه ثم فروا من المكان.

وأوضحت والدة واكتور، أن ابنها كان يسير مع زميله في العمل نحو سيارته، ولاحظ أن مركبته مرفوعة واقترب من الرجال معتقداً أنهم كانوا يقطرون سيارته، واصفة فلذة كبدها بأنه "كان دائمًا لطيفا مع الناس".

فيما قال شقيقه لانس: "أحد أسوأ الأمور هو عدم القدرة على إجراء محادثة معه مرة أخرى"، مضيفاً "إنه أحد أفضل أصدقائي"،وأضاف شقيقه غرانت "بدونه... هناك فراغ لا يمكن ملؤه".

إلى ذلك، قالت السلطات إن المحققين ما زالوا يعالجون الأدلة من مكان الحادث ويجمعون مقاطع فيديو للمراقبة من الشوارع المحيطة لكشف ملابسات الجريمة، وفق ما نقلته شبكة ABC News.

يذكر أن جوني واكتور، قدم شخصية "براندو كوربين" في مسلسل "المستشفى العام"، في الفترة من 2020 وحتى 2022، وشارك في مسلسلات شهيرة مثل "Westworld" و"Criminal Minds" و"Station 19".