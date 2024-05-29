أرضك تسلم المرحلة الأولى من مشروع «زيزينيا المستقبل» وتستكمل بيع الوحدات المتبقية

أعلنت شركة أرضك للتطوير العقاري، عن خطتها المستقبلية وتطلعاتها من خلال توجه متطور تتبناه شركة أرضك للتطوير العقاري، وتأتى هذه الخطوة الاستراتيجية فى إطار سعى الشركة لمواجهة التحديات وتحقيق النمو المستدام فى قطاع التطوير العقاري، وتعزيز مكانة أرضك فى سوق العقارات المصرى والالتزام تجاه عملائها.

وفى هذا السياق، صرّح المهندس تامر العقاد، الرئيس التنفيذى لشركة أرضك، بأن الشركة تتبع نهجًا مختلفًا قائمًا على إدارة مكونة من كوادر رائدة فى مجال التطوير العقارى فى مصر، موضحًا أن لدينا خطة طموحة لتحقيق النمو ومواجهة التحديات الراهنة التى تواجهها الشركة نلتزم بتسليم الوحدات للعملاء حسب الجدول الزمنى الموضوع ولدينا نموذج أعمال متميز.

وأضاف "العقاد"، أن الشركة تلتزم بتسليم الوحدات الخاصة بمشروع زيزينيا المستقبل فى الموعد المحدد، تسعى الشركة بجدية لتسليم المرحلة الأولى التى تضم مساحات واسعة تبلغ 30 فدانًا فى الربع الثالث من العام الحالي، أما المرحلة الثانية فتبلغ مساحتها 38 فدانًا، ليشمل المشروع أكثر من 2400 وحدة سكنية.

ويشار إلى أن مشروع زيزينيا المستقبل هو مدينة جديدة متكاملة تقع على بعد دقائق قليلة من العاصمة الإدارية الجديدة وعلى بعد عشر دقائق من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وتمتد المدينة على مساحة 70 فدانا لتشمل أكثر من 2400 وحدة سكنية متنوعة تلبى احتياجات عدد أكبر من العملاء.

وقد طوَّرت شركة أرضك للتطوير العقارى أربعة مجمعات سكنية ضخمة فى مناطق جغرافية مختلفة فى القاهرة الجديدة من ضمنها، زيزينيا القاهرة الجديدة، وزيزينيا روز، وزيزينيا جاردن، وزيزينيا فلاورز بمدينة الشروق، وزيزينيا المستقبل بمدينة المستقبل، بالإضافة إلى مزار مول فى الهرم، علاوة على تطوير مشروعات خارج حدود العاصمة فى محافظة المنيا.