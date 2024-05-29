كلام فى الهوا

الأربعاء 29/مايو/2024 - 07:24 م 5/29/2024 7:24:57 PM

الشخص الانتهازى هو ذلك الشخص القادر على انتهاز الفرص بشكل غير إيجابى، هؤلاء أشخاص نالوا من الفشل نصيباً ليس بالقليل، يحاولون طول الوقت البحث عن تحقيق مصالحهم على حساب مصالح الآخرين أو على حساب المصلحة العامة دون الأخذ فى الاعتبار القيم والأخلاق والمبادئ والدين، لا يفرقون بين العِرض والشرف كله قابل لديه للبيع والاستثمار، وإذا واجهتهم يقولون لك الكثير من التبريرات المختلفة عن اختلاف ذلك من ثقافة وأخرى، فكل ثقافة تعكس القيم الاجتماعية والتصورات الثقافية لكل مجتمع، ويحاول أن يقنعك أن فهمك لتلك القيم يُحيط بها العديد من المفاهيم الخطأ وكثير من الالتباس. وإن المسئول عن هذا الفهم الخاطئ تجميد ثقافة المجتمع الآن، ويجب تحديث تلك الثقافة، إن ما لدينا يا سادة مرتبط بسبب بعض الأحداث التاريخية والدينية ونقص الوعى وعدم جودة التعليم، والأمثلة الشعبية وحكاياتها التى تؤدى إلى زيادة الضغط. لذلك يجب علينا أن نتحرر مما نحن فيه من قيم يرى هؤلاء أنها عفا عليها الزمن. لا تتعجب إن وجدت من هو فى أعلى الأماكن لأنه صاحب أقدم مهنة فى التاريخ.

لم نقصد أحدًا!