فك لغز العثور على سيدة بها طعن بأله حادة بمركز دراو اسوان

نجحت الجهات الأمنية بمركز دراو شمال محافظة أسوان، من فك لغز العثور على سيدة بها طعن بأله حادة، داخل منزلها بقرية بنبان التابعة للمركز سالف الذكر، وتم نقلها إلي المشرحة، لعرضها على الطبيب الشرعى.

تعود تفاصيل الواقعة من ايام عندما تم العثور على جثة سيدة مقتولة بها طعن بأله حادة، وعلى الفور تم نقلها إلي المشرحة وذلك لعرضها على الطبيب الشرعى وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتبين بالتحريات الأولية التى أجرتها رجال المباحث مركز دراو أفادت أن الجثة هى وشقيقها على خلافات أسرية دائمة، وافادت التحريات الأولية أن الجثة بها طعن بأله حادة، ومع تكثيف الجهود تبين أن القاتل هو شقيقها.

حيث اختفى المتهم بقتل شقيقتها واختفى بأحد الأماكن، ولكن تم تكثيف الجهود من قبل رجال المباحث حتى تم تحديد مكانه بتواجده داخل منزل بمركز بنبان، وتم تشكيل قوة أمنية وتم إلقاء القبض على المتهم بقتل شقيقته .

وبعد إلقاء القبض عليه وبمواجهته اعترف المتهم بأنه قتل شقيقته بسبب نشوب خلافات أسرية بينهم وقام بطعنها بآله حادة حتةلفظت أنفاسها الأخيرة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة