رئيس جامعة المنيا يتفقد انتظام سير الامتحانات بالكليات

يواصل رئيس جامعة المنيا، جولاته لمتابعة امتحانات الجامعة الأهلية، والوقوف على حسن سير العملية الإمتحانية لطلاب الجامعة، وتنفيذ كافة الإجراءات من منع اجهزة المحمول وتركها خارج اللجان ، وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب داخل اللجان .

وأجرى الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، والقائم بعمل رئيس الجامعة الأهلية، جولتين تفقديتين؛ لمُتابعة أعمال الأمتحانات بكليتي الهندسة، والعلاقات العامة وإدارة الأعمال؛ وذلك للتأكد من مدى انتظامها ، وتطبيق كافة القواعد والضوابط العامة المُنظمة للعملية الإمتحانية ، حيث حرص رئيس الجامعة ، على الإطمئنان على الطلاب ، والتأكد من عدم وجود أية صعوبات تواجههم ، كما تابع رئيس الجامعة ، مدى مُلائمة الأسئلة للمقرارات الدراسية ، وتواجد عناصر العملية الإمتحانية ، من المراقبين والملاحظين ، ومديري البرامج ؛ لضمان سير الإمتحانات بهدوء ؛ لتأدية الطلاب اختباراتهم في أجواء منظمة ، وبأقصى درجة من الإنضباط ؛ لمساعدتهم على التركيز وتحقيق التفوق.

جديراً بالذكر أن الدكتور عصام فرحات ، رئيس جامعة المنيا، قد أجرى جولة تفقدية أمس ؛ لمتابعة سير أعمال الأمتحانات بكليتي الزراعة والعلوم، رافقه خلالها الدكتور حمدان إبراهيم، عميد كلية الزراعة، والدكتور أحمد علي، القائم بعمل عميد كلية العلوم، ووكلاء الكليتين.

وتفقد رئيس الجامعة، لجان امتحانات المستوى الأول والثاني بكلية الزراعة ، حيث أدي طلاب المستويين امتحاناتهم في مادة نحل العسل ، كما تفقد رئيس الجامعة ، لجان طلاب المستوى الثاني بكلية العلوم ، والتي أدي الطلاب اختباراتهم في مادة مركبات اليفاتية حلقية ، وتابع الدكتور عصام فرحات، مدى مُطابقة الورقة الإمتحانية لمعايير الجودة ، مشددًا رئيس الجامعة على عدم اصطحاب الطلاب للهاتف المحمول داخل اللجان، وتركه بخارجها؛ منعًا لأية حالات غش، مؤكدًا على ضرورة توفير الأجواء الملائمة للطلاب لأداء اختباراتهم بسهولة ويسر.