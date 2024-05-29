رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة 25 من الدوري المصري

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عقوبات الجولة 25 من بطولة الدوري المصري، وذلك طبقًا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024.

عقوبات الجولة 25 من الدوري المصري

مباراة الداخلية والمقاولون العرب

إيقاف عبد الرحمن أكمل محمد عبد ربه لاعب فريق المقاولون العرب لمدة مبارتين وذلك للطرد للعب العنيف.

إيقاف اللاعب أحمد علاء الدين محمود لاعب فريق المقاولون العرب لمدة مباراة وذلك للطرد للحصول على إنذارين.

مباراة مودرن فيوتشر والمصري

إيقاف محمد جابر توفيق حسين لاعب فريق المصري لمدة مباراة وذلك بسبب الطرد للحصول على إنذارين في نفس المباراة.

مباراة بيراميدز والجونة

إيقاف مروان حمدي مهنى عبد الحميد لاعب فريق بيراميدز لمدة مباراة واحدة وذلك بسبب الطرد للحصول على إنذارين في نفس المباراة.

مباراة الاتحاد السكندري والزمالك

توقيع غرامة مالية على "طارق العشري" المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري قيمتها 20 ألف جنيه وذلك لعدم حضور المؤتمر الصحفي.