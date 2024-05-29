محاضرات مجانية لطلاب الثانوية العامة بالإسماعيلية

قال اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، إن مديرية التربية والتعليم بالمحافظة تعمل على تنظيم محاضرات مجانية لطلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي العام، بجميع الإدارات التعليمية الثمانية على مستوى المحافظة، وذلك في جميع المواد الدراسية حتى بداية امتحانات الثانوية العامة.

وأكد دكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن المحاضرات المجانية تشمل مراجعات عامة على المنهج وبنك الأسئلة، بمشاركة كوكبة من المعلمين والمعلمات المتميزين والمشهود لهم بالكفاءة داخل المحافظة، مضيفًا يتم تقديم المراجعات والمحاضرات والمذكرات بالمجان لجميع الطلاب والطالبات الحاضرين بقاعة المحاضرات المجانية، وفقًا للجداول المعلنة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وانطلقت فعاليات مبادره تقدر في 10 ايام لطلاب الثانويه في 11 مقر بالادارات التعليميه الثمانيه وبرنامج خاص اون لاين من المنزل لطلاب ذوي الاحتياجات الخاصه من المكفوفين وحضور فعلي بمقر حياه كريمة

بتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربيه والتعليم وبرعايه دكتور محمد بحيري مدير مديريه التربيه والتعليم بالاسماعيليه واشراف الاستاذه سماح احمد مدير إدارة التواصل ودعم المعلمين انطلقت اليوم الاربعاء 29/5/2024 مبادره تقدر في 10 ايام التي اطلقتها مؤسسه حياة كريمة بالتعاون مع فودافون مصر وباشراف وزاره التربيه والتعليم وبدا اليوم بماده الرياضيات التطبيقيه (ديناميكا) ثم محاضره للدعم النفسي، وذلك لطلاب الثانويه العامه باقبال كبير من الطلاب، حيث أنه تم استعراض الماده لمستشاري المواد وواضعي الامتحان وبوجود داخل القاعات مدرسي المواد للرد علي كافه الاسئله كل توفيق والنجاح لجميع ابنائنا الطلاب.