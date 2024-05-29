مجلس جامعة دمنهور يناقش استكمال المستشفى الجامعي

عقد مجلس جامعة دمنهور، اليوم الأربعاء، إجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور إلهامي ترابيس رئيس الجامعة، بحضور نواب رئيس الجامعة و عمداء الكليات ومستشاري الجامعة وأمين عام الجامعة.

وأشاد الدكتور إلهامي ترابيس رئيس الجامعة، بالقيادة السياسية الواعية التي وضعت التعليم على رأس الأولويات في رؤية مصر ٢٠٣٠ ،وتقدم بخالص الشكر لرئاسة مجلس الوزراء، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية ،وزارة المالية ولجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب الموقر على الجهود المبذولة في الدعم الكامل لجامعة دمنهور وبخاصة المشروعات الإنشائية .

كما أشاد بانتظام العملية الامتحانية وتطبيق القواعد والإرشادات المُنظمة لها، مؤكداً على ضرورة انتظام أعمال الكنترولات و التصحيح، تمهيدًا لإعلان نتائج الامتحانات للطلاب في أقرب وقت.

يأتي ذلك في إطار سعي الجامعة لسرعة إستكمال مشروع المستشفى الجامعي كنواه لكلية طب بالجامعة لدعم الرعاية الصحية الشاملة لأبناء محافظة البحيرة وباعتبارها إحدى المشروعات القومية التي تخدم محافظة البحيرة والمحافظات المجاورة ، لذا قرر مجلس الجامعة دعم استكمال المستشفى الجامعي على حساب رقم ( ٩/٤٥٠/٧٧٠٦٥/١ ) .