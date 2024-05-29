شباب الصحفيين تكشف أسباب زيارة الرئيس السيسي إلى الصين

أكدت جبهة شباب الصحفيين إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلي الصين بدعوة من الرئيس الصيني "شي جينيينج"للمشاركة في المنتدى العربي الصيني تأتي بالتزامن مع مرور 10سنوات على توقيع الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين وتهدف إلى تعزيز التعاون في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثماريةبين البلدين والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ويأتي في مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة.



قال هيثم طواله رئيس الجبهة في بيان صحفي اليوم الأربعاء: هذه هي الزيارة الثامنة إلي الرئيس السيسي لدولة الصين وتأتي في توقيت بالغ الأهمية حيث يحرص الرئيس في كل لقاءاته مع قادة وزعماء ورؤساء الدول على دعم القضية الفلسطينية والتأكيد على وقف إطلاق النار وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.



اضاف طواله: إن العلاقات المصرية الصينية قوية وراسخة ونموذجية وتشهد تطورا كبيرا في دولة, 30يونيو الجديدة مما يساهم بشكل فعال في جذب العديد من الاستثمارات الصينية إلي مصر من خلال عدة محاور منها الشركات الصينية في نقل التكنولوجيا الحديثة والمواني البحرية والطرق والطاقة

أشار رئيس الجبهة إلي إن الإعلان عن عام الشراكة المصرية الصينية سيشهد المزيد من التعاون بين البلدين في النواحي الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة