نائب محافظ البحيرة تتفقد المنطقة الصناعية بحوش عيسى

أجرت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، جولة تفقدية بمركز حوش عيسى، رافقها خلالها كامل غطاس السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندسة كريمة عاشور - مدير مديرية الطرق، وعمر لبيب رئيس مركز ومدينة حوش عيسى.

تابعت أعمال توسعة ورفع كفاءة مدخل المنطقة الصناعية الطرانة، والتى يتم تنفيذها بطول 6 كم وبتكلفة 34 مليون جنيه.

قامت نائب محافظ البحيرة، بمتابعة أعمال التطوير الجاريه بطريق الكورنيش بمدينة دمنهور بحضور محمد كجك رئيس مركز ومدينة دمنهور، حيث يتم استكمال رفع كفاءة طريق الكورنيش بطول 2 كم وتكلفة 40 مليون.

وأكدت نائب محافظ البحيرة، أن المحافظة تواصل جهودها فى قطاع الطرق والتطوير الحضاري للشوارع والميادين بالمدن والمراكز لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين.

وأشارت إلي الجهود الكبيرة والملموسة التي تقوم بها محافظة البحيرة لخدمة المواطن البحراوي وأن المحافظة تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير في كافة القطاعات والمجالات ، ووجهت بسرعة نهو الأعمال الجارية وفق البرنامج الزمني المحدد لها وبالمواصفات والإشتراطات الفنية المقررة .

يأتي ذلك فى إطار الجولات الميدانية المستمرة لمتابعه الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعه المشروعات الجاري تنفيذها ومعدلات ونسب التنفيذ.