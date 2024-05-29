نائب محافظ القاهرة تتابع مع رؤساء الأحياء ملف النظافة واستعدادات عيد الأضحي

واصلت المهندسة جيهان عبدالمنعم ، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، لقاءاتها الدورية برؤساء احياء المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة بحضور اللواء احمد يوسف مدير مكتب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية ومديري الطرق و التخطيط والمالية والمتابعة الميدانية والمجالس والمؤتمرات بالمنطقة الجنوبية لمتابعة الخطة الاستثمارية مع قرب انتهاء العام المالي 2023/2024 والمشروعات التي تم إدراجها في الخطة.

وتناولت اللقاءات استعراض المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية بالاحياء وآليات تنفيذ تلك المشروعات للانتهاء منها بأسرع وقت للانتهاء من خطة المشروعات و تحسين نسب تنفيذ المشروعات سواء في مجال الرصف و الانارة و تدعيم الوحدات المحلية حيث وجهت سيادتها الشكر للسادة رؤساء الأحياء لتحسين نسب التنفيذ مع دعوتها لاستمرار الجهود في الفترة القليلة المتبقيه من خلال الانتهاء من المستخلصات المالية عبر متابعة الاعتماد المالي الاجمالي و التكميلي والمنصرف و نسب الأنفاق.

استعدادات احياء المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة لاستقبال عيد الاضحى المبارك

كمل شمل اللقاء استعدادات احياء المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة لاستقبال عيد الاضحى المبارك عن طريق عمل حصر مبدئ للاماكن المتاحة لاقامة الشوادر مع مراعاة اختيار المواقع المناسبة لاقامتها تحقيقا للسيولة المرورية ومنع التكدسات والاشغالات التي تعوق حركة السير للمركبات والمشاه الى جانب الحفاظ على المظهر الحضاري اللائق وحفاظا على البيئة .

وشددت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على استمرار الحملات المكثفة والارتقاء بمستوى منظومة النظافة باحياء المنطقة الجنوبية تحقيقا للهدف والخطة الممنهجة التى تم وضعها لتحسين مستويات النظافة مع التأكيد على بذل كافة الجهود والتواصل المباشر مع المواطنيين لتحقيق رضائهم عن هذا الملف الهام من خلال رفع المخلفات والتراكمات و الرتش و ذلك بمتابعة شخصية من السادة رؤساء الاحياء وبالتنسيق المستمر مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل والانارة بالقاهرة وافرعها خاصة مع قرب حلول عيد الاضحى المبارك .

وتابعت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية خلال اللقاء عددا من الملفات الهامة على رأسها المشروعات القومية التنموية والخدمية الجارية بالمنطقة الجنوبية وعلى رأسها مشروع القطار السريع بحلوان و رفع كفاءة و تطوير الطريق الدائري بنطاق احياء مصر القديمة و البساتين ودار السلام ضمن مشروع تحسين الهوية البصرية للطريق تمهيدا لافتتاح المتحف المصري الكبير من خلال توجيه العمل الدؤوب على رفع الاشغالات و ازالة التعديات على حرم الطريق الدائري الى جانب حصر جميع الاراضي الفضاء الناتجة عن ازالة العقارات عبر تشكيل اللجان بالاحياء المعنية للحفاظ عليها باعتبارها اراضي املاك للدولة .