تجارة طنطا تحتفل بتخرج طلبة bis

شهدت كلية التجارة جامعة طنطا، اليوم الأربعاء، احتفالية الكلية بطلبة الفرقة الرابعة bis بمناسبة انتهاء الامتحانات واكمال الطلاب المسيرة التعليمية.



حضر الاحتفال الدكتور ياسر الجرف عميد كلية التجارة جامعة طنطا، والذي عبر للطلاب عن تمنياته لهم التوفيق وبدايه حياة عملية ناجحة، والدكتور هانئ محاريق وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور بسام سمير بارومه المنسق الأكاديمي، وأحمد رشاد أمين عام جامعة طنطا

من جانبه وجه الدكتور ياسر الجرف، عميد كلية تجارة التهنئة ، بمناسبة تخرجهم،داعيا المولى عز وجل لهم بمزيد من التوفيق والسداد .أثنى الجرف على الدور الكبير الذى قام به أساتذة الكلية على مدار السنوات الاربع من مجهود كبير تكلل بالنجاح والتوفيق